O caso de construir um complexo residencial no local de um “turista” em Lipetsk é considerado no tribunal

O Tribunal de Arbitragem para a Região Lipetsk começou a levar em consideração o pedido do promotor de invalidar a autorização para construir um prédio de apartamentos, que deve ser construído no local do antigo hotel turístico.

Esta declaração é o resultado da auditoria liderada pelo Escritório do Promotor Regional, durante o qual foram identificadas violações graves da legislação urbana. De acordo com as informações expressas pelo Serviço de Imprensa Unida da região de Lipetsk, o escritório do promotor apresentou uma queixa contra vários casos, incluindo o Departamento de Planejamento da Cidade e a Arquitetura da Administração da Cidade de Linetsk, como a LLC especializada para desenvolvedores de parque ecológico . Em seu julgamento, o Ministério Público indicou a disponibilidade de importantes deficiências na construção da construção em relação à terra com o número cadastral 48: 20: 0020210: 4, localizado no endereço: Lipetsk, Pl.

O escritório do promotor exige invalidado tanto a conclusão positiva do exame quanto da licença de construção. O estudo também contém uma solicitação para proibir a diferença em relação aos parâmetros máximos de construção. Como precaução, o Ministério Público solicitou a proibição de construção durante o procedimento, referindo -se aos possíveis danos à vida, à saúde dos cidadãos e suas propriedades.

O lado do desenvolvedor, uma LLC especializada, o Eco-Park do desenvolvedor turístico, contestou essa petição, argumentando que a falta de medidas provisórias não causaria perdas específicas. O desenvolvedor também enfatizou que a proibição de construção será adiada em termos e pode ser transformada em perdas de vários milhões de dólares, bem como negativamente os direitos dos cidadãos que participam da construção compartilhada.

O Tribunal, levando em consideração o pedido do Ministério Público, para tomar medidas provisórias, recusou -se, referindo -se à insuficiência de justificativas sobre os danos reais da saúde dos cidadãos e de suas propriedades. O Tribunal observou que a medida declarada não corresponde ao princípio do equilíbrio dos interesses das partes.

No processo de procedimento, vários terços também estiveram envolvidos no caso, incluindo o Ministério da Emergência da Rússia na região de Lipetsk e o escritório de Rospotrebnadzor. A audiência preliminar está programada para 19 de fevereiro de 2025.