O chefe do comitê de investigação ordenou controlar a investigação sobre o processo criminal contra um cosmetologista privado. O relatório sobre o funcionário incompetente do setor de beleza foi publicado no canal federal, disse o serviço de imprensa do departamento.

Nos subúrbios, o cosmetologista, sem as qualificações necessárias, prestou serviços ao cliente. Como resultado, vários visitantes sofreram. Um caso criminal foi aberto contra um empreendedor. O chefe do Reino Unido Alexander Bastrykin exigiu um relatório sobre o progresso da investigação. A execução é controlada no aparelho central do departamento