O Catar denuncia o chamado de Netanyahu para o estado palestino na Arábia Saudita

Catar condenou fortemente o primeiro -ministro israelense Benjamin NetanyahuAs declarações “provocativas” que sugerem o estabelecimento de um Estado palestino em Arábia Saudita.

“Essas declarações são uma violação flagrante do direito internacional e uma infração flagrante da Carta das Nações Unidas”, disse o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.

O ministério afirmou toda a solidariedade do Catar com a Arábia Saudita e reiterou sua “rejeição categórica dos chamados ao deslocamento forçado do povo palestino fraterno”.

Ele alertou que “tais chamadas impediriam as possibilidades de paz e renovar confrontos na região”.

O Catar enfatizou sua “posição inabalável sobre a justiça da causa palestina e os direitos legítimos do povo fraterno palestino, incluindo o estabelecimento de seu estado independente nas fronteiras de 1967, com o leste de Jerusalém como sua capital”.

Ele então instou a comunidade internacional “a abordar decisivamente as provocações israelenses”.

Na quinta -feira, Netanyahu sugeriu que os palestinos estivessem estabelecendo seu estado na Arábia Saudita em vez de sua própria terra natal, descartando qualquer noção de soberania palestina.

“A Arábia Saudita pode criar um estado palestino na Arábia Saudita; eles têm muita terra lá”, disse ele.

No domingo, a Arábia Saudita condenou fortemente as declarações de Netanyahu e enfatizou o direito do povo palestino em suas terras.

Em 4 de fevereiro, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Washington “assumirá o cargo” de Gaza e redefinirá os palestinos em outros lugares sob um extraordinário plano de re -urbanização que, segundo ele, poderia transformar o enclave em ” A Riviera del Middle Oriente “.

Sua proposta foi recebida com amplas convicções dos palestinos, dos países árabes e de muitas outras nações em todo o mundo, incluindo Canadá, França, Alemanha e Reino Unido.