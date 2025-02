O Center tomou nota do anúncio da China do projeto Mega Dam: Ministro no Parlamento | Notícias da Índia

Nueva Delhi: O governo da União “tomou nota” sobre o anúncio da China de um projeto de mega barragem nas seções inferiores do rio Yarlung Tsangpo (escopos superiores do Brahmaputra) na região autônoma do Tibete, o centro relatou quinta -feira o Quinta -feira o Parlamento. O Ministro de Estado de Assuntos Externos, Kirti Vardhan Singh, em uma resposta por escrito a uma consulta em Rajya Sabha, também disse que vários problemas relacionados aos rios trans -fronteiras são discutidos com a China sob o escopo de um “mecanismo de nível de especialista institucionalizado” , que foi estabelecido em 2006, bem como através de canais diplomáticos.

Foi perguntado ao ministério se a decisão da China de construir uma barragem hidrelétrica no rio Brahmaputra, que flui para a Índia e Bangladesh, expressou preocupação com seu potencial impacto em milhões de pessoas que vivem a jusante. “O governo da Índia tomou nota do anúncio da China de um projeto de mega barragem aprovado nas seções inferiores do rio Yarlung Tsangpo (escopo superior do rio Brahmaputra) na região autônoma do Tibete”, disse ele.

Como um rio mais baixo com considerável direitos de usuário estabelecidos nas águas dos rios transboledores, o governo “constantemente transmitiu suas opiniões e preocupações às autoridades chinesas” e pediu -lhes para garantir que os interesses dos estados subsequentes “não sejam prejudicados Para qualquer atividade em áreas a montante “, disse o ministro.

“Após o recente anúncio da China do projeto Mega Dam, amplificamos nossas preocupações e as exigimos em 30 de dezembro de 2024, mesmo sobre a necessidade de transparência e consulta com países posteriores”, disse ele.

O problema também foi levantado durante a visita do Secretário de Relações Exteriores, Vikram Misri, por Pequim para uma reunião do mecanismo do ministro das Relações Exteriores do Secretário de Relações Exteriores, disse ele. Durante a visita, os dois países concordaram em comemorar uma reunião inicial do mecanismo de nível de especialista para discutir a retomada do fornecimento de dados hidrológicos e outras cooperação relacionadas às trans-fronteiras, disse Singh em sua resposta.

O ministério também foi questionado sobre as medidas que a Índia está tomando para se comprometer com a China para lidar com a estabilidade ecológica e o fluxo de água nos estados do nordeste e garantir que os princípios internacionais compartilhem água.

“O governo da Índia pretende permanecer comprometido com a China sobre a questão das transações trans para salvaguardar nossos interesses. O governo monitora cuidadosamente todos os desenvolvimentos relacionados ao rio Brahmaputra, incluindo os planos da China de desenvolver projetos hidrelétricos e tomar as medidas necessárias para proteger Nossos interesses, incluindo medidas preventivas e corretivas para proteger a vida e a subsistência dos cidadãos indianos que residem em áreas subsequentes “, acrescentou.