O Centro da OTAN de Excelência em Defesa contra o Terrorismo (COE-QUE) Em Türkiye, fornece a Aliança sobre Experiência e Experiência em Contraterrorismo, com o objetivo de fortalecer a OTAN e seus parceiros contra ameaças em evolução.

Seguindo TürkiyeDeclaração de intenção de estabelecer o Centro em 2003 e a subsequente preparação de memorandos de compreensão, o Coe-Dat foi oficialmente fundado em 28 de junho de 2005 na capital turca Ancara.

O centro cumpriu os critérios de acreditação estabelecidos por OTANA transformação do Comando Aliada (ACT) e foi aprovada como uma organização militar internacional pelo Conselho do Atlântico Norte (NAC) em 14 de agosto de 2006.

No momento, militares Sete países servem em Coe-Dat. A Itália e a Albânia solicitaram recentemente a participação, com sua inclusão aprovada pelo ACT e pela inclinação dos procedimentos legais nacionais.

Em 15 de abril de 2015, a Lei nomeou Coe-Dat como Contracterrorismo da OTAN Educação e treinamento Filial.

Entre os 30 centros de excelência credenciados pela OTAN, o Coe-Dat é o segundo a receber credenciamento, com seus cursos, conferências, simpósios, seminários, oficinas e programas de treinamento móvel que atraem 18.447 participantes de 124 nações.

O coronel Halil Siddik Ayhan disse que, nas inspeções da sede da OTAN em setembro, o centro cumpriu 31 padrões, garantindo o credenciamento institucional incondicional da qualidade da qualidade da OTAN por seis anos, a partir de 1º de janeiro.

“O centro é uma instituição multinacional que fornece experiência na OTAN e experiência anti -terrorismo”, enfatizou.

Ele destacou o papel do Coe-Dat no apoio ao processo de transformação da OTAN e a transformação dos comandos aliados, adaptando-se à natureza na evolução do terrorismo.

“Nossa missão é treinar pessoal de segurança militar e civil de nações aliadas e associadas no nível estratégico e operacional, organizar conferências, seminários e workshops com acadêmicos especializados, militares experientes e formuladores de políticas, desenvolver projetos, publicar relatórios, revistas e revistas livros e garantir que as lições aprendidas com os esforços anti -terroristas contribuam para projetos e estratégias futuras “, explicou.

– ‘O terrorismo é uma ameaça para todas as nações e humanidade’

Ayhan disse que o Coe-Dat reúne especialistas em contraterrorismo para celebrar cursos, conferências e seminários destinados a melhorar o conhecimento de profissionais militares e civis em nível nacional e internacional.

Todos os anos, o COE-DAT organiza uma conferência de especialistas em terrorismo que reúne representantes seniores de organizações internacionais, entidades da OTAN, outros centros de excelência e instituições acadêmicas.

“Nosso objetivo é fortalecer a OTAN e nossos parceiros globais contra ameaças futuras e equipar os profissionais de segurança com um entendimento comum do contraterrorismo”, disse Ayhan. “O terrorismo é uma ameaça compartilhada a todas as nações e humanidade, que requer esforços coletivos para combater. Em todos os nossos cursos certificados pela OTAN, enfatizamos a importância da cooperação internacional e o princípio de que um ataque a um é um ataque é um ataque é um ataque a todos “.

Coe-Dat prioriza a exploração de aspectos emergentes e subexaminos do terrorismo, contribuindo para a transformação contínua da OTAN.

O Centro publica a defesa revisada por pares contra o terrorismo (DAT) duas vezes por ano e produz vários livros sobre contribuição em inglês.

Ayhan enfatizou que, desde que Türkiye ingressou na OTAN em 13 de fevereiro de 1952, até 70 anos, permaneceu comprometido com o espírito de solidariedade da aliança.

“Türkiye sempre cumpriu suas responsabilidades nas missões da OTAN com suas capacidades e experiência. Como consultor da OTAN sobre o contracterrorismo e uma instituição credenciada, o COE-DAT contribui para a paz e a segurança global através do treinamento de pessoal altamente qualificado em controntorismo, que orgulhosamente representa representa-se orgulhosamente Nosso país internacionalmente “, disse ele.

O COE-DAT também publica folhetos e catálogos que detalham suas atividades, que são distribuídas a ataques militares turcos no exterior, embaixadas estrangeiras em Türkiye e a sede da OTAN.

-18.447 participantes de 124 países

O comandante anexo Coronel José Cabrera destacou a capacidade da Coe-Dat de realizar sessões de treinamento móvel em nações aliadas e associadas à solicitação.

“Até o momento, o centro realizou 328 atividades em 22 países, incluindo 39 programas de treinamento móvel, com 3.505 treinadores e 14.942 aprendizes de 124 países, para um total de 18.447 participantes”, disse Cabrera.

Ele disse que a visão do Centro é servir como um centro de comunidades militares internacionais, governamentais, não governamentais, industriais e acadêmicas dedicadas ao contraterrorismo, enquanto sua missão é fornecer aos tomadores de decisão um entendimento integral de terrorismo e contribuição.

-‘Llish é a linguagem comum ‘

Cabrera disse que o pessoal da Coe-Dat inclui 39 funcionários turcos e sete oficiais estrangeiros da Albânia, Alemanha, Hungria, Itália, Romênia e Estados Unidos.

Os convites para os membros da OTAN e as nações associadas são enviadas por ataques militares, permitindo que as instituições militares e civis relevantes participem de cursos.

“Os critérios de participação são descritos em nosso catálogo anual de cursos e cartas de convite. O inglês é o idioma oficial de todas as atividades centrais”, disse Cabrera.