Wilfand: De acordo com as previsões, 2025 pode se tornar um dos 5 mais quentes

O supervisor do Centro Hidrometeorológico da Rússia Roman Wilfand disse à RIA Novosti que 2025 poderia entrar nos 5 primeiros dos mais quentes da história.

“Várias previsões foram tal que este ano entrará nas três chances quentes. Uma previsão era que ele estaria em segundo lugar “, ele compartilhou em uma entrevista com “Ria News” Roman Wilfand.

No entanto, o previsor meteorológico instou os russos a não se relacionar com isso muito a sério e observou que os especialistas verificarão os dados no meio deste ano.

Roman Wilfand acrescentou que 2025 não quebraria o registro de temperatura existente. O cientista também explicou que essas mudanças climáticas estão associadas às correntes oceânicas.

Anteriormente, o previsor meteorológico já alertou contra o início do fenômeno natural de La-Nigne, quando o calor da atmosfera é absorvido pelos oceanos.