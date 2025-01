Kyle Gordy é amplamente considerado o doador de esperma mais famoso do mundo. Ele está a caminho de se tornar pai biológico de mais de 100 filhos até o final de 2025. O morador de Los Angeles, de 32 anos, muda-se entre a Irlanda, o Reino Unido e os Estados Unidos, de acordo com sua biografia no Instagram. Jam Press que acredita estar apenas começando sua jornada única.

Gordy se descreve como o “CEO da doação de esperma”. Oferece serviços de doação de esperma para mulheres que lutam para engravidar. Oferece opções remotas e presenciais. Agora que o seu filho mais velho tem 10 anos, Gordy continua a redefinir o conceito de doação de esperma.

Kyle Gordy convida mulheres interessadas a entrar em contato por meio de sua conta ou site do Instagram. estar grávida agora. Ela gosta de ajudar as mulheres a constituir famílias.

“É ótimo ser pai de tantos filhos. “Ajudei pessoas a conceber em todo o mundo, algo que a maioria das pessoas consideraria incrível”, disse ela à publicação.

Em janeiro de 2025, Gordy era pai de 87 filhos em todo o mundo. Ela tem 14 gestações confirmadas adicionais em países como Suécia, Noruega, Inglaterra e Escócia.

Gordy planeja superar o fundador do Telegram, Pavel Durov, que supostamente tem mais de 100 filhos biológicos. No entanto, ele não tem um número alvo de crianças em mente. Gordy quer continuar a doar “até que as mulheres não precisem mais”.

Criança em cada país Ele fez uma pequena pausa em 2024. Este ano, Gordy iniciou uma turnê mundial de doação de esperma. Ela planeja expandir seu alcance para Japão, Irlanda e Coréia.

“Quem sabe? “Eu poderia ter um filho em cada país até 2026”, disse ele.

Embora Gordy tenha ganhado muita atenção por sua prática, seu estilo de vida incomum não ajuda em sua vida amorosa. Segundo ele, suas doações de esperma muitas vezes desencorajam potenciais interesses românticos. Gordy permanece otimista, no entanto.

“Eu não me importaria com uma esposa irlandesa. A mãe de um dos meus filhos é de Dublin e eles visitam a Irlanda com bastante frequência. Então pelo menos sei que já tenho família lá”, acrescentou.

