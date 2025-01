O CEO da Fonbeta, Sergei Ankhin, foi preso no caso de um suborno de 60 milhões de rublos. Confessou a culpa e testemunhou “outros participantes no esquema de corrupção”

O Tribunal Distrital de Moscou prendeu o diretor geral do TVER do CEO da Fundação da Fonbet, Sergei Ankhin, no caso de um suborno de 60 milhões de rublos. Interfax é relatado.

As acusações também foram acusadas de “um dos chefes do Departamento do Ministério do Interior do Metropolitan” e um advogado. Tass relatou que estávamos conversando sobre o vice -chefe dos assuntos internos do leste de Moscou, Sergey Bivoli. Advogado Stepan Gritskov já Preso Dentro deste caso. Anokhin é acusado de um suborno particularmente grande (parte 5 do artigo 291 do Código Penal), Gretskov em Mediação em Suborno (Parte 4 mencionada no artigo 291 do Código Penal).

Dois outros réus no caso declarado na lista de procuradas.

Segundo SK, Anokhin não queria que os órgãos investigativos transfrassem os resultados da atividade de busca operacional do FSB “,” associada ao roubo de fundos orçamentários no local anterior do trabalho. “Portanto, ele entregou um suborno de 60 milhões de rublos através de um mediador.

“No entanto, um dos intermediários e funcionários de operações diretamente que confiavam no suborno participou do experimento operacional. Após o dinheiro transferido, foi detida uma cadeia de intermediários, bem como o diretor da casa de apostas”, disse o comitê de investigação.

A defesa de Anokhin no tribunal declarou que a cabeça de Fonbet havia emitido uma confissão, admitido culpado, deu “testemunho de outros participantes no esquema de corrupção e investigou o acesso ao seu telefone”.

Ankhin disse no tribunal que ainda era o CEO da Fonbet.

Em momentos diferentes, Sergei Anokhin manteve as posições do presidente da Federação de Futebol de Moscou e vice -presidente da RFU, ingressou no Conselho Executivo da Organização e liderou seu comitê de futebol de massa.

Foi detido em 29 de janeiro. Naquela época, foi registrado um suborno de 50 milhões de rublos. Logo após o aparecimento de um relatório de detenção de Inokhin, o serviço de imprensa da Fonbet publicou uma declaração a partir da qual ele seguiu que havia deixado o cargo de diretor geral da empresa em janeiro de 2025.