O CEO da Ford, Jim Farley, diz que as tarifas de Trump adicionaram muitos custos e amplificadores; caos

O diretor executivo da Ford Motor, Jim Farley, disse na terça -feira que as taxas propostas e implementadas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acrescentaram “muitos custos e muito caos”.

Ele viajará para Washington na quarta -feira para alertar os membros do Congresso que 25% de tarifas no Canadá e no México “explodiriam um buraco” na indústria automotiva dos Estados Unidos.