O CEO da Microsoft, Satya Nadella, é chamado de “produto” de Bond entre a Índia-US

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, disse que é o “produto do vínculo” entre a Índia e os Estados Unidos, já que os altos funcionários do governo e os legisladores dos EUA elogiaram as contribuições da comunidade indiana durante a celebração do dia do dia do dia do dia da República.

O Consulado Geral da Índia, em Seattle, comemorou uma recepção especial no domingo, no centro da conferência do Bell Harbor, para comemorar o 76º dia da República da Índia, conforme relatado pelo que foi relatado por Pti.

O governador do estado de Washington, Bob Ferguson e Nadella, foram os convidados de honra na recepção com a participação de mais de 500 pessoas da comunidade indiana-americana, de acordo com um comunicado à imprensa emitido pelo consulado. Em um único primeiro, vários membros do Congresso dos Estados Unidos também se juntaram às celebrações noturnas.

Leia também: O que é o paradoxo de Jevons? Satya Nadella explica: “À medida que a IA se torna uma mercadoria, suas demandas de energia atirarão!”

Nadella, que vai à reunião, reconheceu que “era um produto da ligação entre os dois países (Índia e Estados Unidos)”.

Ele elogiou a liderança de ambas as nações por seu “foco em como usar a tecnologia para aproveitar os resultados educacionais, resultados de saúde, eficiência do serviço público, competitividade e produtividade de pequenas empresas”, disse o comunicado à imprensa.

Indo para os membros da comunidade indiana-estatal na recepção do Dia da República, Ferguson, o recém-eleito 24º governador do Estado de Washington, reconheceu “a incrível contribuição que a sociedade indiana não é apenas para a Índia, mas para todo o mundo inteiro “.

Ele acrescentou que, como o novo governador do estado de Washington, esperava aproveitar o relacionamento com o Consulado Geral da Índia em Seattle.

Leia também: a Microsoft anuncia um investimento de US $ 3 bilhões na Índia após a reunião de Satya Nadella com o PM Modi

Em um reconhecimento especial para comemorar a ocasião, o Senado do Estado de Washington, em Olympia, aprovou uma resolução do Senado do Estado, movido pela senadora estadual Manka Dhingra e apoiada pelo senador Vandana Slatter, recebendo o 76º dia da República da República da República da a República da Índia e a forte amizade entre o povo da Índia e os Estados Unidos.

A recepção do Dia da República, organizada pelo cônsul geral da Índia em Seattle Prakash Gupta, também participou de um distinto alinhamento de altos funcionários do governo, legisladores e prefeitos de dez cidades.

Vários membros do Congresso dos Estados Unidos participaram das celebrações noturnas, incluindo a representante Suzan Delbene, o representante Adam Smith, o representante Michael Baumgartner e o representante Kim Schrier, que elogiou as realizações da Índia como a maior democracia do mundo.

Outros convidados ilustres incluíram o procurador -geral do estado de Washington, Nick Brown, secretário de Estado Steve Hobbs e numerosos senadores e representantes do estado de Washington.

A recepção do Dia da República em Seattle apresentou várias exposições que celebram a diversidade cultural da Índia, incluindo o ‘One District, One Product Initiative, que mostrou um produto único da herança cultural de cada estado e território da união da União de Índia.

Na ocasião, uma exposição fotográfica indiana também foi organizada através dos olhos de Tim que exibiram alguns dos sites de turismo mais emblemáticos da Índia fotografados pelo fotógrafo como Tim Durkan durante uma visita à Índia em setembro do ano passado.

A recepção também apresentou uma performance de dança especialmente curada que mostra várias formas de dança de Bharat intitulada ‘Natyam’, que foi amplamente aplaudida pela reunião.

Em outro gesto especial de Seattle City, vários edifícios icônicos em Seattle, incluindo Seattle Great Wheel, Seattle Convention Center e Columbia Center, iluminados em tons do tricolor indiano para comemorar o dia da República, acrescentou o comunicado.

Leia também: PM Modi e CEO da Microsoft, Satya Nadella, Discuta IA, Tecnologia e Inovação

No início deste mês, Nadella conheceu o primeiro -ministro Narendra Modi em Nova Délhi. “Obrigado, PM @Narendamodi Ji por sua liderança. Animado por aproveitar nosso compromisso de tornar a Índia a IA-primeiro e trabalhar juntos em nossa expansão contínua no país para garantir todos os benefícios indianos dessa mudança da plataforma de IA ”, disse o presidente e CEO da Microsoft em uma publicação sobre o X Modi.

Sou um produto do vínculo que existe entre os dois países (Índia e os EUA.).