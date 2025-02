O CEO da Tesla, Elon Musk, abre seu vínculo pessoal com Donald Trump; Ele se chama de ‘suporte técnico’ para nós Prez | Notícias do mundo

Nova Délhi: O CEO da Tesla e Doge (Departamento de Eficiência do Governo), Elon Musk, falou sobre atrasos na implementação de ordens executivas assinadas pelo ex -presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele culpou a burocracia americana, afirmando que está “lutando contra a vontade do povo”.

Musk também explicou como o Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) está trabalhando para garantir que essas ordens executivas sejam realizadas, com o objetivo de priorizar a democracia na burocracia.

Relacionamento de Elon Musk com Donald Trump

Em uma entrevista à Fox News Broadcast na terça -feira (horário local), o ex -presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu assistente próximo, Elon Musk, discutiram seu relacionamento pessoal.

“Eu amo o presidente. Acho que o presidente Trump é um homem bom. O presidente foi tão injustamente atacado na mídia, é realmente escandaloso. E neste momento, passei muito tempo com o presidente, e não apenas Mais uma vez, vi algo errado, cruel ou incorreto “, disse Musk.

Ele também revelou que planejara apoiar Trump na corrida em direção à Casa Branca, mas a tentativa de assassinato contra Trump “simplesmente acelerou”.

Musk se chama de “suporte técnico” de Trump

Chamando a si mesmo o “apoio à tecnologia” para Trump, Musk declarou: “Estou aqui para fornecer o presidente de apoio tecnológico”. “Sou tecnólogo e tento desenvolver tecnologias que melhorem o mundo e melhorem a vida … é um papel muito importante, porque o presidente assina ordens executivas que são sensíveis e benéficas para o país, mas depois não. “Ele acrescentou.

Musk citou um exemplo sobre o financiamento de hotéis migrantes. Apesar de uma ordem executiva de Trump para impedir que o dinheiro dos contribuintes seja usado para hotéis de luxo para imigrantes ilegais, a prática ainda estava em andamento na semana passada. Musk acusou a burocracia de “combater a vontade do povo”, evitando a implementação das ordens de Trump. Além disso, ele argumentou que os Estados Unidos estão atualmente trabalhando como uma “burocracia” em vez de uma “democracia”.

Ameaça de ‘burocracia’: @Elon Musk A democracia avisa está em jogo “se a vontade do presidente não for implementada” durante um exclusivo @SeHannity Entrevista com o presidente Trump. pic.twitter.com/7hazurbltx– Fox News (@foxNews) 19 de fevereiro de 2025

“Entramos nesses hotéis e dissemos: ‘Isso é uma violação da Ordem Executiva Presidencial. Deve parar’.

Almíscar reflete sobre sua mudança de apoio político

Discutindo como ele foi inicialmente apoiado por grupos de esquerda, Musk comentou: “Ele costumava ser adorado pela esquerda, você sabe. Não … eles chamam de ‘Síndrome do Transtorno de Trump’, e eles não percebem o quão real é que é ”

Musk acrescentou: “Você não pode argumentar com essas pessoas”. Compartilhando uma experiência pessoal, ele descreveu como as pessoas reagiram quando mencionou o nome de Trump em uma conversa. “Era como se eles tivessem filmado com um dardo jugular contendo metanfetamina e raiva … eles se tornam completamente irracionais”. Como ele apoia Trump, Musk disse: “Estou me dando olhares sujos de todos. Se a aparência pudesse matar, eu estaria morto várias vezes”. (Com ingressos ANI)