O CEO da TikTok comparecerá à posse de Donald Trump, apesar da ameaça de proibição federal? O que diz o relatório?

Inauguração de Donald Trump: Shou Zi Chew, CEO da TikTok, planeja participar da posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em 20 de janeiro de 2025. New York Times relatado. Esta notícia chega no momento em que o TikTok enfrenta desafios significativos nos Estados Unidos, com uma proibição federal iminente que poderia encerrar as operações da plataforma de mídia social apenas um dia antes da posse de Donald Trump.