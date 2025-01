O cessar-fogo começa em Gaza, três israelenses são libertados. "Ligue para as mães de Romi, Emily e Doron". Em troca, 90 palestinos | Imediatamente

O dia de cessar-fogo contra Gazao dia do lançamento do primeiro três reféns israelenses em meu anúncio Hamas vale 7 de outubro de 2023: estas são três meninas, Romi Gonen (24 anos), Emily Damari (28)e Doron Steinbrecher (31). O cessar-fogo foi adiado por algumas horas devido ao atraso na transferência das três mulheres pelos palestinianos. Haverá 90 prisioneiros palestinos em Israel que serão libertados pelo governo Benjamim Netanyahu. Abaixo estão as atualizações ao vivo:

15h54 – As mães das meninas libertadas são chamadas à base das FDI

As mães das três jovens que até poucos minutos atrás eram reféns do Hamas e agora entregues à Cruz Vermelha, foram convocadas para uma base das FDI perto da fronteira da Faixa de Gaza. Eles acompanharão as filhas no caminho até o hospital onde serão internadas para exames, conforme exige o protocolo estabelecido para receber os reféns no retorno a Israel, informou a mídia israelense.

15h47 – Cruz Vermelha confirma que as três mulheres libertadas gozam de boa saúde

A Cruz Vermelha Internacional informou ao lado israelense que o estado de saúde das três mulheres israelenses sequestradas e libertadas hoje pelo Hamas, Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher, está em boas condições. As mulheres estão atualmente a ser transferidas para as Forças de Defesa de Israel (IDF) em Netzarim, onde serão recolhidas e depois transportadas para Israel para avaliações médicas adicionais e apoio psicológico. Enquanto isso, a mídia israelense informa que as FDI pediram às mães das três mulheres que fossem a um ponto de encontro em uma base militar perto da fronteira de Gaza. A partir daí, as mães acompanharão as filhas no trajeto até o hospital, proporcionando um momento de reencontro familiar imediato após meses de separação e medo. A libertação das três mulheres representa a primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, mediado pelo Qatar, Egipto e Estados Unidos. O acordo prevê a troca de reféns e prisioneiros, bem como a possibilidade de envio de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza.

15h42 – 90 prisioneiros palestinos são libertados

Há 90 prisioneiros palestinos que serão libertados em troca da libertação dos três reféns israelenses. São 62 mulheres e 28 homens, oito dos quais menores, e nenhum foi condenado por homicídio. O Haaretz relata isto, acrescentando que serão transferidos para a Cisjordânia e Jerusalém Oriental.

15h31 – Reféns entregues à Cruz Vermelha

De acordo com a Al Arabiya, o Hamas entregou os três reféns israelenses à Cruz Vermelha, que agora começa a transferir Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher para as FDI na área do corredor Netzarim. Os reféns libertados Romi Gonen, Doron Steinbrecher e Emily Damari foram transferidos pelo Hamas para a custódia da Cruz Vermelha, confirmou uma fonte de segurança israelense ao Jerusalem Post.

15h23 – Katz: “Não vamos parar a guerra até que todos os reféns sejam devolvidos”

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que Israel não encerrará a guerra na Faixa de Gaza até que todos os reféns mantidos pelo Hamas sejam devolvidos. “Não vamos parar a guerra até que todos voltem para casa”, disse ele durante uma visita a uma instalação militar na fronteira de Gaza, onde os reféns libertados receberão os primeiros socorros. “Vim para garantir que as FDI estejam prontas para proteger as comunidades e os soldados de qualquer ataque, mesmo durante o cessar-fogo”, disse Katz. Hora 20250119T145108Z

15h11 – Trump, “três mulheres incríveis, as primeiras reféns a sair”

‘Os reféns estão saindo hoje! Três jovens incríveis serão as primeiras.” O recém-eleito presidente dos EUA, Donald Trump, escreveu isto numa publicação na sua rede social Truth, referindo-se ao acordo de cessar-fogo e tomada de reféns no Médio Oriente, cuja aplicação entrou hoje em vigor.