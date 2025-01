O cessar-fogo entre Israel e o Hamas começará hoje. A guerra de Gaza terminará agora? O que sabemos até agora

Depois de mais de um ano de guerra devastadora, o cessar-fogo entre Israel e o Hamas começará no domingo, interrompendo o conflito de 15 meses entre Israel e o grupo militante palestino na Faixa de Gaza.

O acordo é o avanço mais significativo na guerra, mas a sua implementação é complexa e frágil.

Requer cooperação entre grupos militantes palestinianos, a Cruz Vermelha Internacional, os militares israelitas, mediadores de vários países e um governo israelita cuja coligação está a começar a desmoronar-se à medida que ministros linha-dura expressam a sua desaprovação.

A pausa levantou o ânimo em Gaza, onde 90% da população foi deslocada pelos duros bombardeamentos terrestres e aéreos de Israel, e vastas áreas de território foram reduzidas a escombros.

Em Israel, as famílias estão desesperadas para abraçar os parentes que o Hamas capturou no ataque transfronteiriço de 7 de outubro de 2023 que desencadeou a guerra. Israel afirma que 98 reféns ainda estão detidos em Gaza, mas pouco se sabe sobre as suas condições, mesmo que ainda estejam vivos.

O que acontecerá no domingo? O cessar-fogo entra em vigor às 8h30 locais (06h30 GMT). De acordo com o plano, três reféns vivas serão libertadas após as 16h00 (14h00 GMT). Pouco depois, Israel libertará cerca de 95 prisioneiros palestinos, a maioria menores ou mulheres.

O Hamas deveria fornecer a Israel os nomes dos três reféns na tarde de sábado, mas até a noite de sábado Israel ainda não havia recebido os nomes. Os nomes só serão divulgados depois que os reféns forem devolvidos e oficialmente identificados.

No sul de Israel, as escolas começarão apenas às 10h, na expectativa de que o Hamas possa lançar foguetes contra Israel pouco antes do início do cessar-fogo.

As tropas israelenses dentro de Gaza serão posicionadas principalmente entre as fronteiras do território com Israel e o Egito, e manterão presença em uma rodovia que divide o norte e o sul de Gaza, de acordo com um mapa divulgado pelos militares israelenses.

Entretanto, espera-se que centenas de camiões transportando suprimentos humanitários desesperadamente necessários cheguem a Gaza.

O que acontecerá na primeira semana? Se o cessar-fogo se mantiver, a próxima troca está marcada para o sétimo dia do cessar-fogo, ou 25 de janeiro. O Hamas deveria libertar quatro reféns vivos. Em troca, Israel libertará entre 30 e 50 palestinos detidos por cada refém.

Também no sétimo dia, as tropas terrestres de Israel começam a retirar-se da estrada central que divide o território, conhecida como corredor Netzarim. Isto permitirá que os palestinianos deslocados do norte de Gaza comecem a regressar ao que resta das suas casas.

Os acordos de segurança, incluindo inspecções aos palestinianos que se dirigem para norte, ainda estão a ser elaborados, de acordo com um oficial militar israelita que falou sob condição de anonimato, de acordo com as directrizes militares.

Em cada troca, os prisioneiros serão libertados somente depois que os reféns chegarem em segurança a Israel. Todos os prisioneiros palestinianos que foram condenados por ataques mortais serão exilados, quer para Gaza, quer para o estrangeiro. Alguns serão exilados por três anos, outros permanentemente.

A passagem de Rafah, entre Gaza e o Egipto, deverá começar a funcionar “em breve”, segundo as autoridades egípcias, enquanto se preparam para uma onda de ajuda humanitária a Gaza. A passagem, principal porta de entrada de Gaza para o mundo exterior, está fechada desde que o exército israelita assumiu o controlo da área em Maio passado.

O ministro das Relações Exteriores egípcio, Badr Abdelatty, disse no sábado que o Egito espera facilitar a chegada de mais de 600 caminhões de ajuda por dia a Gaza, quase três vezes o número nos níveis máximos durante a guerra. “A coisa mais importante agora, além da sustentabilidade do cessar-fogo, é resolver a desastrosa situação humanitária dentro da Faixa de Gaza”, disse ele.

Qual é a primeira fase? A primeira fase durará seis semanas, ou 42 dias. No total, o Hamas libertará 33 reféns em troca de quase 2.000 palestinos detidos por Israel. Não há informações sobre quantos reféns do primeiro grupo de 33 estão vivos. Os reféns com maior probabilidade de constar da lista incluem mulheres, crianças, idosos e reféns doentes.

Os prisioneiros e detidos que Israel libertará incluem mais de 700 prisioneiros palestinos da Cisjordânia e de Jerusalém ocupadas por Israel, que Israel acusa de estarem envolvidos em atividades militantes, bem como quase 1.200 palestinos de Gaza que estão detidos por Israel.

À medida que o cessar-fogo avança, três reféns serão libertados por semana em troca de prisioneiros e detidos.

No final da sexta semana, todos os reféns restantes da lista inicial de 33 reféns serão libertados.

O que acontece a seguir? Durante a terceira semana do cessar-fogo, as partes iniciarão negociações sobre a “Fase 2”, que visa acabar completamente com a guerra.

Mas há poucos detalhes sobre o que acontece após as primeiras seis semanas. Para ajudar a convencer ambos os lados a assinar o cessar-fogo, os mediadores estrangeiros deixaram a segunda fase particularmente ambígua.

As linhas gerais dizem que todos os reféns restantes em Gaza, tanto vivos como mortos, serão libertados em troca de uma retirada completa de Israel da faixa e de uma “calma sustentável”.

Israel diz que não concordará com uma retirada completa até que as capacidades militares e políticas do Hamas sejam eliminadas, garantindo que já não possa governar. O Hamas recusa-se a entregar os últimos reféns israelitas até que Israel termine a guerra e retire todas as suas tropas.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na esperança de persuadir os seus aliados de extrema-direita a permanecerem na sua instável coligação governamental, apesar da sua oposição a um cessar-fogo, não ofereceu ao público garantias de que Israel chegará à Fase 2. Isso deixa muitas famílias reféns com medo. que os entes queridos que ainda estão em Gaza serão deixados para trás.