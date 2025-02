Não cumprir o tempo de fermentação pode causar consequências desagradáveis, a amargura ao desconforto no estômago. Neste artigo, consideraremos os parâmetros ideais da fabricação de vários tipos de chá.

Por que é tão importante observar o tempo de fabricação?

A fabricação muito longa leva à liberação de quantidades excessivas de taninos, tornando o chá amargo e picante.

Tons de sabor fino, especialmente em variedades de elite, podem ser perdidos.

Uma alta concentração de cafeína e taninos pode causar um distúrbio estomacal.

Tempo ideal de fermentação para diferentes tipos de chá:

Chá branco: 3-4 minutos a uma temperatura de 70-85 ° C. chá branco delicado requer uma atitude cuidadosa, a superexposição o priva de um aroma fino.

Chá verde: 2-3 minutos a uma temperatura de 75-80 ° C. chá verde é fácil de digerir, o que leva à amargura e irritação do estômago.

Chá preto: 3-5 minutos a uma temperatura de 90-95 ° C. O chá preto é mais resistente à superexposição, mas a fabricação excessiva pode torná-la muito forte.

Puer: O primeiro chá sai de 10 a 30 segundos, o seguinte a 2 minutos a uma temperatura de 95-100 ° C. O puer fermentado precisa de uma abordagem especial, as folhas de chá curtas ajudam a abrir seu gosto rico.

Ulun (Oolong): 2-3 minutos a uma temperatura de 80-90 ° C. Ulun, combinando as propriedades do chá verde e preto, pode ser agitado várias vezes, aumentando o tempo de insistência.

Chá à base de plantas: 5-7 minutos a uma temperatura de 95-100 ° C. Os chás de ervas exigem insistência a longo prazo para divulgar completamente o aroma e as propriedades benéficas.

O que está acontecendo com uma fabricação prolongada?

A concentração de taninos aumenta, melhorando a amargura e o Astrint.

O chá se torna muito forte, o que pode causar desconforto em pessoas sensíveis.

Os óleos essenciais são destruídos, as notas aromáticas finas são perdidas.

Como preparar o chá corretamente?

Use água doce de alta qualidade.

Reaqueça a chaleira com água fervente.

Observe a dieta de temperatura para cada variedade de chá.

Remova as folhas de chá em tempo hábil.

Conselhos para os conhecedores de Kenity:

Experiência com tempo e quantidade.

Use um cronômetro para controlar o tempo de fabricação.

Quando você se repreende, aumente o tempo para insistir de 15 a 20 segundos.

FONTE