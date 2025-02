Logo após a inauguração de Donald Trump, 20 de janeiro, 20 de janeiro Gasto Mesa redonda “O que temos Trump: expectativas do novo presidente dos EUA e da perspectiva de relações russas-americanas”. Nesta reunião, os especialistas Prochevsky explicaram que o novo presidente dos EUA “lutaria pela hegemonia mundial”, e eles também concluíram que suas propostas para um acordo pacífico não poderiam “organizar um lado russo”. Kommersant então escreveu que o Kremlin pretendia “reduzir” a mesa redonda mencionada em nome de Trump.

Depois de uma hora e meia das conversas telefônicas de Vladimir Putin com o líder americano, que passou em 12 de fevereiro, o estado e leal às autoridades de mídia russa receberam novas recomendações do Kremlin. Nas notícias da conversa dos dois presidentes, eles precisam enfatizar que foi a iniciativa e a vitória de Putin. Simultaneamente Os funcionários da mídia devem mencionar o nome Trump com mais frequência – tanto nas parcelas das negociações quanto geralmente nos relatórios dos Estados Unidos .

A unidade política está preocupada que os russos possam começar a perceber Trump com uma iniciativa mais iniciativa e mais determinada do que Putin. Portanto, eles exigem enfatizar que o resultado de qualquer negociação com um colega americano depende do presidente russo.

Aqui estão dois exemplos de novas recomendações:

“Ele, não Trump, decide sobre seu destino.”

“Como resultado, o presidente (RF) conseguirá o que ele quer”.

Um estrategista político que colabora com a unidade política AP diz a Jellyza que Kremlj não quer que Trump apareça na frente dos cidadãos russos como um “líder forte que pode mudar a situação”: “Presidente (russo), contra esse contexto, seria tecido – isto é, fraco – senhora – um lado.

Ao mesmo tempo, as negociações não devem causar “expectativas falsas, otimistas demais” na platéia. Recomenda -se leitores e espectadores que “Putin e Trump realmente excluam Zelensky e a UE da lista daqueles que eles acreditam que podem estar em um estado de conversa adequada, e Kiev e Bruxelas rapidamente perdem o direito de votar: sua opinião não está mais interessada Nos principais aspectos das negociações.

Nesta semana, os funcionários da publicação também foram instruídos a reduzir literalmente o número de textos com a menção de Trump – IO à política doméstica e externa dos Estados Unidos.

Publicações on -line russas populares ouviram recomendações. “Lent.ru” c títulos Ele se concentra em Putin, não Trump. Em uma das notícias “gazeta.ru” Isso é ditoQue “Trump concordou com Putin” e “ouviu falar da necessidade de ser continuamente conflitante”. Tablóide “Moscou Komsomolets” Ele escreveque Trump, “como Putin”, está interessado na conclusão do mundo e com verde depois de negociar sobre Putin e Trump “tudo se tornou claro“” Justiça de Komsomolskaya ” crença Leitores que “choque e horror” reinam na Europa.

Segundo um estrategista político, trabalhando com a unidade política da AP, os russos estão interessados ​​em Trump, porque “as notícias sobre ele são notícias de mudança”.

“Para bom ou ruim – isso só pode ser entendido no local. De fora, para o melhor: (americanos) funcionários diminuem, eles lutam contra custos ineficazes. Como nas coisas, ninguém sabe, mas para uma pessoa que não é imerso na agenda, isso parece bom “, diz o tecnólogo. – E a pergunta segue: por que está tudo bem conosco? Este contraste deve ser removido.

Novas pessoas importantes no processo de negociação na Ucrânia – Steve Whitkoff (dos EUA) e Kirill Dmitry (da Rússia) “Medusa” diz quem eles são – e como eles estão conectados ao Oriente Médio

Novas pessoas importantes no processo de negociação na Ucrânia – Steve Whitkoff (dos EUA) e Kirill Dmitry (da Rússia) “Medusa” diz quem eles são – e como eles estão conectados ao Oriente Médio