O programa de canal de televisão da Rússia 1 disse que o BOT chinês de fundo foi desenvolvido com base na lei soviética. Isso está escrito alguns dias antes de uma publicação satírica “Panorama”.

“Os desenvolvedores da Deepseek disseram que a base para uma rede neural era um código de programa, que os desenvolvedores soviéticos desenvolveram em 1985”, diz “Visti”, cujo fragmento é um fragmento Publicado Na rede social X “Panorama”.

A conexão com a fonte desta “notícia” é a publicação do Post – Panorama, publicada em 29 de janeiro, que fala de uma entrevista incomum com o chefe Deepseek Liang Wanfan ao PeduCaster Lex Friedman. “Não vou ser astuto, nossa inteligência artificial foi criada com base no desenvolvimento soviético, a saber, o sistema acadêmico do OGAS Glushkova. Sem ele, nunca pegaríamos os americanos com o bate -papo”, diz Wenfenus.

1º de fevereiro “Notícias” sobre o código soviético que é basicamente uma vela Deepseek, Respondeu De acordo com os canais populares do telegrama e o público no exemplo de Vkontakte-for, “Rhymes and Panchi”. A nota também foi publicada por “Public News”. Depois disso, as postagens foram removidas.

O bate-papo chinês Deepseek se tornou mais popular que o chatgpt e causou pânico entre as empresas de TI-elas ganharam um trilhão de dólares em um dia Então, qual é a peculiaridade da nova IA? Ele realmente fez a revolução na indústria?