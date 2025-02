O chão do velho é determinado

Os crânios dos jovens (esquerda) e adulto (à direita) australopithecus africanus foram encontrados em uma das cavernas de calcário de Sterkfonttein na África do Sul.

O Grupo Internacional de Cientistas sujeitou os restos mortais da análise mais antiga de hominina ao paleoproteom o tipo de Australopithecus Africanus. O objetivo do estudo foi determinar o gênero dessa pessoa arcaica.

Estudar dentro Na revista South African Journal of Science, e brevemente sobre isso diz Ciência viva. Foi realizado por uma equipe internacional de cientistas, liderada por pales geogenético Mudup da Universidade de Copenhague.

Os cientistas primeiro conseguiram extrair proteínas proteicas de um monstro tão antigo. O material foi recebido do e -mail odontológico do tipo Australopithecus Africanus. Ele era uma pessoa arcaica – australopithecus, que viveu de 3,5 a 2 milhões de anos atrás e era um membro da família distante de um homem moderno.

Seus restos mortais foram encontrados há muitos anos em uma das cavernas de calcário de Sterkfonttein na África do Sul. Em um novo estudo, os cientistas usaram o método paleoproteômico pela primeira vez em relação a uma humanidade tão antiga.

O Paleoproteômico apareceu há cerca de 30 anos, mas até agora esse método só foi usado para estudar dinossauros de DNA. Somente recentemente os paleoantropólogos aprenderam a extrair proteínas dos restos de nossos ancestrais fósseis.

Nesse caso, eles ganharam proteínas antigas dos fósseis do Australopithecus por cerca de 3,5 milhões de anos para determinar se pertencem a um indivíduo ou do sexo feminino. Este é o primeiro caso na história do estudo da evolução humana.

“Até onde eu sei, A. Africanus é o hominin mais antigo, que está sujeito à análise do paleoproteom”, disse Pales Madup.

No total, foi possível extrair mais de 100 peptídeos do esmalte de dente – cadeias curtas de aminoácidos embutidos em proteínas. Alguns deles acabaram sendo exclusivos da amelogenina – uma proteína que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de dentes e, em homens e mulheres, é produzido de maneiras diferentes. A análise de Squory mostrou que o Australopithecus estudado era um homem.

Os restos dessa pessoa arcaica foram encontrados em uma área conhecida como o ‘berço da humanidade’. Além dele em momentos diferentes, os cientistas encontraram os restos de outros cinco idosos lá, incluindo o tipo de homo naledi, que existia de 236 a 335 mil anos atrás.