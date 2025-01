O chef Vikas Khanna recebe uma nota de agradecimento do Mysore Sandalwood Soap; aqui está o porquê

O chef Vikas Khanna recebe uma nota de agradecimento do Mysore Sandalwood...

O restaurante nova-iorquino do chef indiano Vikas Khanna tem uma longa lista de convidados importantes, de Ambanis a Jeff Bezos. A fama de Princess Diaries, Anne Hathaway, foi a recente adição à lista depois que a atriz de Hollywood visitou o restaurante Khanna para se tratar.

Vikas Khanna recebeu a atriz e suas amigas para jantar. Mais tarde, o chef também lhe presenteou com o icônico sabonete Mysore Sandalwood. Ele também presenteou ela com uma caixa de mármore artesanal de Agra e o livro Kiss in Kashmir, de Monica Saigal.

A visita de Hathaway ao restaurante teve uma ligação emocional com o passado de Khanna, quando ele e sua irmã doente assistiam aos shows de Anna Hathaway no hospital. Portanto, a prova de gratidão à atriz foi mais do que apenas um presente de Vikas Khanna.

O que há dentro da caixa de presente que Khanna deu a Anne Hathaway? Olhar Vikas Khanna também compartilhou um pequeno vídeo no X (antigo Twitter) para mostrar os itens que ele presenteou Anne.

Sabonete de sândalo Mysore graças a Vikas Khanna O atencioso presente para Anne Hathaway se tornou viral depois que a conta oficial de mídia social do Mysore Sandalwood Soap agradeceu a Vikas Khanna pelo gesto em janeiro. A seleção de presentes ampliou o alcance do legado de Karnataka para uma plataforma global, disse Mysore Sandalwood Soap no post.

“Estamos honrados pelo gesto atencioso do chef Vikas Khanna ao apresentar o icônico sabonete Mysore Sandal à atriz Anne Hathaway. Este momento celebrou o legado atemporal do orgulho de Karnataka no cenário global”, diz a postagem compartilhada no X em 2 de janeiro.

