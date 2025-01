O chefe da estação flutuante contou aos alunos de São Petersburgo sobre o Ártico

Kirill Filchuk falou sobre a história das estações flutuantes, seu trabalho e oportunidades de pesquisa no Ártico de alta latitude na SP-41 e SP-42. O novo formato de expedições envolve a utilização de um navio único e único no mundo: o LSP (plataforma autopropulsada resistente ao gelo) “Pólo Norte” da AARI. O navio foi especialmente projetado para deriva. Ele atinge uma determinada área no Oceano Ártico, atraca no bloco de gelo selecionado e flutua junto com ele.

Os pesquisadores polares vivem no navio e trabalham diretamente a bordo (o navio está equipado com laboratórios modernos) e no campo de gelo. A presença do navio torna o formato da expedição praticamente seguro em primeiro lugar. Em segundo lugar, expande significativamente a área de investigação. Eles estudam literalmente tudo: desde o fundo do oceano até a atmosfera.

Os alunos fizeram perguntas sobre as condições em que vivem os exploradores polares modernos no topo do planeta e como passam o seu tempo livre. Como explicou o chefe da estação de deriva, cada um tem sua própria cabine com comodidades. Quando se trata de lazer, cada um é livre para escolher o que gosta. Existe um ginásio com sauna e uma piscina de mergulho com água do mar. Você pode assistir a filmes, jogar jogos de tabuleiro e de computador e, quando o tempo estiver bom, até jogar futebol no gelo.

E claro, feriados são comemorados na joint venture. Há sempre guloseimas na mesa, um programa de concertos e animação elaborado por entusiastas. Mas quanto aos presentes, eles são feitos com as próprias mãos a partir de resíduos.

A conversa não poderia acontecer sem o assunto do dono do Ártico: o urso polar, que representa uma ameaça muito real. Durante a deriva de vinte meses do SP-41, foram registradas três dúzias de chegadas de ursos. Felizmente, medidas foram tomadas a tempo de assustá-los (incluindo uma buzina do navio) e situações críticas foram evitadas. Como se costuma dizer, nem um único urso ficou ferido. Pessoas também.

A galera entregou parabéns e desenhos aos exploradores polares SP-42, e Kirill Filchuk prometeu entregar tudo isso no destino pretendido durante o rodízio, que está previsto para a primavera.