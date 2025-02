No mundo, são observadas dinâmicas multidirecionais no apoio alimentar. Covid jogou o mundo para alcançar o objetivo de eliminar a fome há 10 anos – até o nível de 2014. É verdade que o número de fome agora é reduzido – de acordo com dados, 735 milhões de pessoas estão morrendo de fome no mundo, diz Kobyakov.

Ao mesmo tempo, desastres espontâneos, sanções, conflitos armados são barreiras importantes para melhorar a acessibilidade física dos alimentos.

Por exemplo, operações militares no setor de gás levaram ao fato de que mais de 90% da população dessa região (2 milhões de pessoas) estava prestes a ficar com fome por vários meses. Agora, a economia de Gaza foi destruída para que praticamente nada seja produzido – as pessoas dependem completamente da ajuda alimentar externa, observa o especialista.

Agora, sob os centros de fome, cerca de 25-27 crises alimentares aparecem, contam na FAO.

As barreiras mais importantes para melhorar a disponibilidade de alimentos no mundo são desastres naturais, sanções, conflitos armados

“Infelizmente, os três cavaleiros do Apocalipse – Doença, Fome, Guerra – chegam perto.

E até agora não há requisitos para qualquer melhoria radical na situação, disse ele.

Existem fatores para os quais a FAO e outras organizações podem influenciar. Isso está congelando, rescisão de conflitos. “Tentamos minimizar suas consequências negativas”, explica o especialista. Mas, por exemplo, é muito mais complicado com o clima – é difícil combater tufões ou secas, você só pode se ajustar.

A segurança alimentar piora a disponibilidade e o aumento dos preços dos recursos – fertilizantes minerais, produtos de proteção de plantas e outros. E a maioria das limitações aparece como resultado de sanções, reconheceu Kobyakov.

Ao mesmo tempo, a FAO defende a remoção de possíveis restrições no comércio de alimentos, desde que preocupe a necessidade urgente – quando se trata da segurança alimentar do país.

Na semana passada, por exemplo, a Comissão Europeia decidiu aumentar as tarefas de importação em nitrogênio e fertilizantes complexos da Rússia e da Rússia. A partir de 1º de julho de 2025, as tarefas para fertilizantes nitrogenados da Federação Russa serão 6,5% mais 40 euros por tonelada a partir de julho de 2026, em vez de 40 euros, é necessário pagar 60 euros, de julho de 2027 a 80 euros, a partir de julho 2028 – 315 Euros.