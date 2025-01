O Chefe da Força Aérea Indiana, Marechal AP Singh, expressa preocupação com a “maior militarização” da China e do Paquistão

O chefe da Força Aérea Indiana (IAF), Marechal AP Singh, expressou preocupação com a “maior militarização da China e do Paquistão”, dizendo que as forças estavam crescendo em um ritmo rápido na fronteira norte e no oeste da Índia.

Seus comentários na terça-feira no 21º Seminário Subroto Mukherjee ocorreram depois que a China revelou seus dois novos caças furtivos de sexta geração, um desenvolvimento que intensificou as preocupações globais sobre a crescente modernização militar de Pequim.

“O mundo hoje está numa posição precária dominada por conflitos e conflitos. Temos as nossas próprias preocupações de segurança nas fronteiras ocidental e norte, com o aumento da militarização por parte da China e do Paquistão”, disse o Chefe da Aeronáutica.

Referindo-se ao lançamento da sua mais recente aeronave furtiva pela China e aos seus pesados ​​investimentos na força aérea, ele acrescentou: “A China está investindo muito na sua força aérea… A recente revelação da sua nova aeronave furtiva é um bom exemplo.”

“No que diz respeito à China, não são apenas os números, mas até a tecnologia está a crescer a um ritmo muito rápido.”

O chefe da IAF também expressou preocupação com os atrasos nos programas de caças indígenas da Índia, especialmente o projeto Tejas Mark-1A, que atualmente é prejudicado pelo lento fornecimento de motores a jato GE-F404 dos Estados Unidos.

COMPARAÇÃO COM A CHINA

A China fez progressos significativos na tecnologia aeroespacial, com os seus aviões Chengdu J-20 já implantados em aeródromos como Hotan e Shigatse, perto das fronteiras da Índia.

O gigante asiático também realizou recentemente os voos inaugurais dos seus novos caças stealth de sexta geração. Em contraste, a Índia ainda está longe de produzir até mesmo um caça de quinta geração, já que o desenvolvimento da Aeronave de Combate Médio Avançado (AMCA) começou apenas no ano passado.

O protótipo AMCA deverá levar mais quatro ou cinco anos para fazer seu voo inaugural, com produção prevista para depois de 2035.

Reiterando a visão do Primeiro Ministro Narendra Modi sobre Atmanirbhar Bharat, o chefe da IAF destacou os esforços da Força Aérea para aumentar a autossuficiência.

Ele descreveu iniciativas importantes, incluindo a indigenização com os Depósitos de Reparos Básicos da IAF, que indigenizaram quase 50.000 componentes em colaboração com MPMEs. Foram adjudicados numerosos contratos ao abrigo dos regimes Mehar Baba-I, iDEX e ADITI para promover a inovação, enquanto foi criada uma Direcção de Design Aeroespacial dedicada à colaboração com indústrias privadas em tecnologias futurísticas e foram abertas bases aéreas para programas de extensão da indústria.

O chefe da Aeronáutica enfatizou a necessidade de correr riscos em pesquisa e desenvolvimento (P&D).

“Tecnologia atrasada é tecnologia negada”, comentou, acrescentando que a auto-suficiência pode ter um custo inicial mais elevado, mas acabaria por garantir a independência estratégica do país.

O CUSTO DE DEIXAR PARA TRÁS

À medida que a China avança rapidamente no poder aéreo, a Índia corre o risco de ficar para trás se persistirem atrasos nos programas locais.

“A amortização dos custos de I&D e as quantidades limitadas de produção aumentarão os custos, mas isto dar-nos-á a tão necessária auto-suficiência”, disse o chefe da Força Aérea, apelando a uma maior aceitação dos riscos e falhas na defesa de I+D.