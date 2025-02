O presidente do Comitê de Investigação da Rússia, Alexander Bastrykin, ordenou que o chefe do Departamento de Investigação do Comitê de Pesquisa de Moscou para iniciar um processo criminal para ameaças ao editor -em vez da agência de jornal Reginum.

Sk escreve que o editor – -in -Cheief, cujo nome não é chamado, recebe ameaças à repressão física “com os requisitos de rejeição de publicações mencionando uma das nacionalidade”.

A Agência Reginum foi liderada pela jornalista Marina Akhmedmev desde novembro de 2022. Em 7 de fevereiro, ela escreveu um telegrama em seu canal que havia recebido várias mensagens com ameaças de remetente diferente à noite. EM Um Das mensagens listadas a ela, o autor exige não mencionar o Azerbaijão, caso contrário, “pode ​​terminar mal para ela”. Em outro – uma foto de uma garota e uma assinatura “você morre como esta pequena prostituta”. A própria Akhmed explica que esta é uma foto de uma garota que foi morta em Donetsk, mesmo antes da invasão total 2022, e assume que ele “conectou” a SBU com ameaças.

O relatório da SK não determina qual artigo será lançado.

Akhmedova trabalhou como especialista em especialistas e, em novembro de 2022, ela liderou Rege. Ela apoiou a invasão das tropas russas na Ucrânia, era confidencial de Vladimir Putin e faz parte do Conselho Presidencial sob o Conselho Presidencial desde 2020. Após a frase, o artista Sasha Skochilenko, que marcou os preços com anti -Warnat e recebeu sete anos na colônia, Akhmed assistido punição.