O chefe da ONU, alerta contra a guerra regional ao Dr. Congo na Cúpula da África

Um chefe Antonio Guterres Sábado exigiu o República Democrática do CongoA “integridade territorial” é respeitada e uma guerra regional será evitada, em uma cúpula africana no dia seguinte aos combatentes apoiados por Ruanda confiscaram uma segunda capital provincial do RDC.

Com a pressão internacional em Ruanda para interromper as lutas no leste do Dr. Congo (RDC), o conflito dominaria o cume da União Africana, que foi aberta na capital da Etiópia Addis Abeba na manhã de sábado.

O presidente de Ruanda, Paul Kagame, foi visto participando de reuniões na reunião, mas o presidente congolês Felix Tshisekedi estava ausente da cúpula, já que os combatentes do grupo M23 levaram mais território.

Depois que o exército congolês se machucou para capturar a principal capital provincial da borracha no norte de Kivu no mês passado, o grupo armado apoiado por Ruanda desde então empurrou o vizinho South Kivu.

Ele pegou um aeroporto importante lá antes de marchar em grande parte sem controle em direção à cidade de Bukavu na sexta -feira, disseram fontes humanitárias e de segurança.

“A luta no sul de Kivu, como resultado da continuação da ofensiva do M23, ameaça empurrar toda a região no precipício”, disse Guterres aos líderes em uma direção da cúpula, sem mencionar Ruanda.

Ele pediu o diálogo, dizendo que uma escalada regional “a todo custo” e que “não havia solução militar” deveria ser evitada.

“E a soberania e a integridade territorial do RDC devem ser respeitadas”, disse ele.

– cessar -fogo da DRC chamado –

A UA foi criticada por sua abordagem tímida a uma possível conflagração regional, e os observadores exigiram uma ação mais decisiva.

A União Europeia disse no sábado que era “urgentemente”, considerando todas as opções após a notícia de Bukavu.

“A violação contínua da integridade territorial do RDC não permanecerá sem resposta”, alertou.

No entanto, Guterres enfatizou uma conferência de imprensa posterior que a África era “a chave para resolver o problema”.

Em 8 de fevereiro do leste e sul de fevereiro, ele pediu um incêndio alto “imediato e incondicional” em cinco dias, mas a nova luta explodiu na terça -feira.

Uma reunião do Conselho de Paz e Segurança da UA dedicada ao conflito foi estendida na noite de sexta -feira, sem Kagame ou Tshisekedi.

Uma fonte do governo disse à AFP que Tshisekedi não estaria no cume durante o fim de semana, já que ele “seguiu de perto a situação no campo no RDC”.

Os jornalistas da AFP em Bukavu relataram tiros esporádicos no sábado, com ruas abandonadas, enquanto os moradores se refugiam no interior depois de saquear relatórios durante a noite.

Do outro lado da fronteira próxima em Ruanda, os repórteres da AFP na cidade de Rusizi disseram que as ruas estavam incomumente calmas, mas alguns tiros foram ouvidos.

Tshisekedi, falando na Conferência de Segurança de Munique na sexta -feira, pediu às nações que “Lista Negra” Randanda, condenando as “ambições expansionistas” de Kigali.

Ruanda não admitiu ter apoiado o M23, mas acusou os grupos extremistas de Hutu no RDC de ameaçar sua segurança.

O RDC acusa Ruanda de saquear minerais valiosos em suas províncias orientais.

O vizinho Burundi também enviou milhares de tropas para apoiar o exército congolês em dificuldades.

– Desafios da África –

A UA de 55 nações se reúne quando a África enfrenta outro conflito devastador no Sudão e depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reduziu a ajuda do desenvolvimento dos Estados Unidos, atingindo o continente com força.

Os líderes abriram a cúpula pedindo progresso na obtenção de reparos para abusos anteriores por poderes coloniais, um problema crescente nas conversas internacionais.

Os líderes da UA representam cerca de 1,5 bilhão de pessoas em um órgão que os observadores há muito tempo acentuados, mais recentemente, pela violência do RDC.

“Kagame calculou claramente que seu melhor foco é avançar e tem algum apoio”, disse o diretor dos grandes lagos de crise do grupo internacional de crise, AFP, à AFP.

“Alguns líderes africanos têm problemas para defender o Congo porque não se defendem”.

O presidente da Angoleño, João Loulenco, envolvido por vários anos em mediação inútil entre Tshisekedi e Kagame, assumiu o comando da presidência rotativa da UA na sessão de sábado, um papel cerimonial que muda de mãos anualmente.

Por sua vez, os líderes votaram no sábado para escolher Mahmoud Ali Youssouf de Dijbouti como o novo presidente da Comissão Executiva do Organismo, o principal trabalho da UA, substituindo o Moussa Faki Mahamat de Chad no final de seu limite de dois períodos.

“Vencemos, garantimos a maioria dos votos e vencemos”, disse o porta -voz presidencial do Djibutian, Alexis Mohamed.

Youssouf viu a competição do veterano da oposição do Quênia, Raila Odinga e do ex -ministro de Madagascar, Richard Randriiamndrato.