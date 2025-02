O chefe da UE nos exorta a respeitar a integridade territorial das ucranas

Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen Na terça -feira, ele se reuniu com o enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia e a Rússia, Keith Kellogg, em Bruxelas para reiterar o apoio da União Europeia a Kiev.

Sua reunião ocorreu como os principais diplomatas do EUA e Rússia Ele fez conversas sobre o reparo de laços e o fim da guerra na Ucrânia, sem representantes da Kiev ou na atual UE.

De la leyen “reiterou que qualquer resolução deve respeitar a Ucrânia independênciaSoberania e integridade territorial, apoiadas por fortes garantias de segurança “, disse uma leitura da Comissão de Reunião.

“Ele disse que a vontade da UE de trabalhar com os Estados Unidos para acabar com o derramamento no sangue e ajudar a garantir a paz justa e duradoura que a Ucrânia e seu povo merecem legitimamente”.

Os países da UE e da Ucrânia estão alarmados com a perspectiva dos Estados Unidos e da Rússia que buscam um paz Liquidação bilateralmente.

Para acelerar o processo de negociação com Moscou, o governo Trump descreveu um plano que excluiria a Ucrania da OTAN, concederia concessões territoriais russas e fecharia a porta da participação dos Estados Unidos em futuras operações de manutenção de paz.

Durante a reunião com Kellogg, von der Leyen “enfatizou o papel crítico da UE em garantir a estabilidade e a defesa financeira da Ucrânia, com um compromisso total de € 135 bilhões (aproximadamente US $ 145 bilhões), mais do que qualquer outro aliado”.

“Isso inclui US $ 52 bilhões em assistência militar, que coincidem com as contribuições dos EUA”.

A declaração continuou: “O presidente von der Leaden enfatizou que a UE está carregando sua parte da assistência militar à Ucrânia e está pronta para fazer ainda mais”.