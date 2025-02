O chefe do distrito da cidade do Báltico de Sergei Melnikov e seu vice Maxim Kovalenko foram detidos por suspeita de suborno. Isso foi relatado pelo SK SK na região de Kaliningrado.

De acordo com a investigação, Kovalenko deu a Melnikov um suborno de pelo menos 575 mil rublos para “Serviço Geral de Proteção e Acoplamento”.

A dúvida de Melnik sobre o artigo sobre o recebimento do Grande Mito (parágrafo “C” Seção 5 do artigo 290 do Código Penal da Federação Russa), Kovalenko – na doação do mito (cláusula “B” da parte 4 do artigo 291 do Código Penal da Federação Russa). Cada um deles enfrenta até 12 anos de prisão.

Melnikov detém o chefe da cidade de Baltysk – a cidade mais memorável da Rússia – desde julho de 2017. Kovalenko trabalha como seu vice desde janeiro de 2020.