O chefe de Larsen Toubro pede dias de trabalho mais longos – O chefe de Larsen e Toubro pede dias de trabalho mais longos depois de Narayana Murthy

Em Setembro do ano passado, a morte de um jovem funcionário da Ernst and Young (EY), alegadamente devido à carga de trabalho excessiva, provocou indignação generalizada nas redes sociais. O trágico caso de Anna Sebastian Perayil, de 26 anos, não só chamou a atenção para as práticas da EY, mas também para a questão mais ampla do excesso de trabalho na Índia. Desde então, o incidente desapareceu da memória pública. O assunto voltou a ganhar destaque na quinta-feira após o presidente da multinacional Larsen & Toubro Ele defendeu uma semana de trabalho de 90 horas, incluindo também os domingos.

Os comentários de SN Subrahmanyan apenas adicionaram lenha ao debate em curso sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, desencadeado pela primeira vez pelo cofundador da Infosys, Narayana Murthy, em 2023, quando sugeriu uma semana de trabalho de 70 horas. Mais do que sua ênfase em horários rígidos de trabalho, foi seu estranho motivo que irritou a Internet.

“Me desculpe, não posso fazer você trabalhar aos domingos. Se eu puder fazer você trabalhar aos domingos, ficarei mais feliz… O que você está fazendo sentado em casa? disse o chefe de L&T durante uma interação com os funcionários.

ELON MUSK: FUNCIONA COMO O INFERNO

Subrahmanyan se junta a uma longa lista de CEOs e empreendedores, incluindo O bilionário da tecnologia Elon Muskque têm defendido horários de trabalho mais longos, sem ter em conta o equilíbrio entre produtividade e bem-estar na força de trabalho moderna.

Musk, a pessoa mais rica do mundo e conhecido por sua rígida ética de trabalho, acredita que para alcançar o sucesso é preciso “trabalhar como o diabo”. “Você só precisa trabalhar de 80 a 100 horas por semana”, disse Musk em uma entrevista em 2010. Seu raciocínio é simples: trabalhando mais, você pode atingir sua meta em quatro meses, o que de outra forma levaria um ano.

DICA DE SEMANA DE TRABALHO DE 70 HORAS DE NARAYANA MURTHY

Na Índia, o debate sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional foi desencadeado pela sugestão de Narayana Murthy em 2023 de que os funcionários da geração Y e da geração Z deveriam trabalhar 70 horas por semana para impulsionar a economia e se a Índia quisesse competir com os países desenvolvidos.

Para apoiar a sua opinião, o cofundador da Infosys enfatizou que as longas semanas de trabalho em países como o Japão e a Alemanha desempenharam um papel na sua recuperação económica após a Guerra Mundial. Seu apelo por uma semana de trabalho de seis dias gerou apoio e críticas.

De acordo com a Lei das Fábricas e a Lei Comercial e de Estabelecimento, a jornada normal de trabalho dos empregados é de 48 horas semanais ou nove horas diárias.

A sugestão de Murthy foi repetida pelo CEO da Ola, Bhavish Aggarwal, que disse em um podcast no ano passado que estava “completamente em sincronia” com seu conselho. Ele também contou que trabalhava 20 horas cada “sete dias” por semana. Afirmou também que ter feriados aos sábados e domingos era um conceito ocidental e não deveria existir na Índia, suscitando reações negativas e preocupações por parte dos médicos.

Os médicos associaram longas horas de trabalho ao aumento das chances de acidente vascular cerebral, depressão, obesidade e até morte prematura.

ANUPAM MITTAL VS NAMITA THAPAR

Os juízes do Shark Tank, Anupam Mittal e Namita Thapar, também opinaram sobre a questão, embora tivessem perspectivas conflitantes. Mittal, fundador e CEO da Shaadi.com, enfatizou que as pessoas deveriam trabalhar 80 horas por semana no início de suas carreiras.

“O número real é menos importante… o que importa é que você trabalhe o tempo suficiente durante a semana para que seja a única coisa para a qual você tenha tempo”, disse Mittal em um post no LinkedIn.

No entanto, a sua colega do Shark Tank, Namita Thapar, não aceitou o argumento e disse que era injusto esperar que os empregados assalariados trabalhassem mais horas.

Numa entrevista, Thapar chamou o argumento de Mittal de “absurdo”, dizendo que os investidores poderiam trabalhar mais horas porque têm mais liberdade financeira do que um assalariado. “Os fundadores, o conjunto de cofundadores e a alta administração analisam a quantidade de dinheiro que ganham. Obviamente, poderíamos trabalhar 20 horas por dia”, disse ele.

O CEO da startup de inteligência artificial Greptile, de origem indiana, Daksh Gupta, também se tornou alvo de ódio online depois de revelar em uma postagem nas redes sociais que se espera que seus funcionários trabalhem mais de 14 horas por dia.

De acordo com um relatório de 2023 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), as pessoas nos países do Sul da Ásia trabalham mais horas por semana em comparação com os seus homólogos globais.

No ano passado, tanto Tamil Nadu como Karnataka enfrentaram uma forte reação após alterar a Lei das Fábricas para permitir turnos de trabalho de até 12 horas. Enquanto Tamil Nadu retirou a legislação após protestos dos sindicatos, Karnataka a manteve em espera.