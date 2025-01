O chefe de Mari El controla a remoção de neve em cidades e regiões

O tempo não nos deixa sozinhos: às vezes descongela, às vezes congela, às vezes neva. O resultado é que as estradas e calçadas ficam cobertas de gelo e as margens das estradas ficam bloqueadas por montes de neve. Muito trabalho para os serviços públicos.

Moradores de Yoshkarolinsk indicam diariamente nas redes sociais quais áreas precisam ser limpas. Os trabalhadores dos serviços públicos trabalham em dois turnos, dia e noite, e à noite bloqueiam as ruas ao tráfego de veículos para limpar rapidamente a neve.

“Outra questão a que as pessoas prestaram atenção foi o gelo. A tarefa é eliminar rapidamente as causas que podem levar a isso borrifando as ruas com uma mistura de areia e sal para que as pessoas não se movam como em uma pista de gelo.

Lembro mais uma vez aos autarcas, chefes de distrito e chefes de sociedades gestoras que é necessário organizar os trabalhos de remoção de neve e gelo em função das condições meteorológicas e responder o mais rapidamente possível às exigências dos nossos residentes. – disse Iuri Zaitsev no seu canal de telegrama.

Recorde-se que anteriormente o deputado de Mari El disse que este ano Yoshkar-Ola irá renovar a biblioteca da rua Prokhorov.