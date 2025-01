O chefe do BJP, Nadu, Annamalai, demonstra alimentos não -plantas que são consumidos no sagrado ThirOparankundram

O chefe do BJP Tamil Nadu, K Annamalai, respondeu ao desafio da Liga Muçulmana da União Indiana (IUML) Navas Kani, confirmando que a comida não vegetariana foi consumida no Holy Hill Thhoparankundram, no distrito de Mature of Tamil Nadu.

A controvérsia explodiu depois que o parlamentar publicou uma foto nas redes sociais que mostravam seus seguidores comendo comida não vegetariana enquanto está na colina, que abriga o venerado templo Thirobarankundram Murugan, próximo ao Sikandar Badusha Dargah. O post causou indignação entre os apoiadores do BJP e os membros do público, que consideraram desrespeitoso com a comunidade hindu.

Em resposta à reação, Kani negou as acusações, desafiando Annamalai a provar sua reivindicação ou renunciar. “Ele (Annamalai) fez acusações falsas. Ele disse que eu fui ao ThirOparankundram e comeu o templo Biryani. Eu nunca fui para a colina ou comi comida não vegetariana ”, disse Kani à TV da Índia Today.

No entanto, Annamalai compartilhou um vídeo que contradiz a negação de Kani. As imagens revelaram uma conversa entre Kani, os visitantes dos policiais de Dargah e Madurai, nos quais a polícia confirmou que comida não vegetariana cozinhava, incluindo Biryani, era permitida na colina. Após essa revelação, Kani admitiu que seus seguidores haviam consumido alimentos não vegetarianos na colina.

– K.annamalai (@annamalai_k) 24 de janeiro de 2025

Em reação à admissão de Kani, Annamalai exigiu sua demissão. “Como ele (Kani) admitiu a verdade, ele o exorta a desistir imediatamente e pedir desculpas ao público por magoar os sentimentos dos hindus e contaminar o templo de Lord Muruga”, disse ele.

Annamalai acusou Kani de tentar deliberadamente tensões religiosas e participar da “política de apaziguamento”. Ele acrescentou: “Os hindus são uma comunidade que faz uma paz. Este deputado subiu a colina e comeu comida não vegetariana. Isso é muito infeliz.

A controvérsia inicialmente eclodiu quando a polícia prendeu o transporte de animais por sacrifício para a colina, uma prática associada ao dargah. Kani, que também atua como presidente do Conselho Tamil Nadu Wakf, defendeu a prática e enfatizou que a terra em questão pertence em parte ao conselho da WAKF. “Cinqüenta por cento da terra e Dargah pertencem ao conselho da WAKF, como publicado no Gazette do Governo”, disse ele.