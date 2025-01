O chefe do conselho de Madhya Pradesh Parshuram Kalyan, Pandit Vishnu Rajoria, apela aos casais brâmanes para que tenham 4 filhos e recebam Rs 1 lakh

O chefe de um conselho governamental em Madhya Pradesh propôs uma recompensa em dinheiro de Rs 1 lakh cada para casais brâmanes que decidissem ter quatro filhos. Num evento em Indore no domingo, Pandit Vishnu Rajoria, presidente do Conselho de Parshuram Kalyan, disse que era importante que os casais brâmanes tivessem quatro filhos para “proteger o Sanatana Dharma”.

“Como indivíduo, fiz o anúncio para dar esta recompensa. Os casais brâmanes terão toda a responsabilidade de criar os seus filhos”, disse Rajoria, que também ocupa o cargo de ministro do gabinete de estado.

Mais tarde, falando à India Today TV, Rajoria disse que era obrigatório que os casais brâmanes tivessem quatro filhos.

“Apelei aos casais jovens para que os brâmanes tenham quatro filhos. Há uma necessidade de proteger Sanatana Dharma. Como chefe do conselho de Parshuram Kalyan, fiz este apelo a título pessoal”, disse ele.

Os comentários do chefe do órgão brâmane ocorreram em um momento em que as negociações sobre o incentivo aos casais a terem mais de dois filhos ganharam força.

“Para proteger o Sanatana Dharma, é muito importante que os casais produzam mais bebés para que um deles possa cuidar da família, ganhar dinheiro para a família e alcançar o ‘moksha dharma’”, disse ele.

Ele disse que não há escassez de recursos na Índia, pois o país progride dia a dia. “Temos um governo que é forte e trabalha para a melhoria da nação”, acrescentou.

Rajoria disse que pessoas da comunidade brâmane expressaram apoio à proposta e disseram que o conselho começará a trabalhar na mesma.

“Não deveríamos falar sobre questões de pobreza e inflação relacionadas a isto. Cerca de 25 milhões de pessoas saíram da pobreza recentemente. Estamos construindo uma nação forte, por isso também temos que promover e fortalecer o Sanatana Dharma”, disse ele. .

Quando questionado se ter quatro filhos representaria um encargo financeiro para as famílias, Rajoria argumentou: “Quando o nosso país não obteve liberdade, não tínhamos roupas e havia menos instalações para alimentá-los. Mas, pela graça de Deus, temos governos no estado e Centro onde não há ninguém que não tenha fome, sede e não tenha roupa para vestir”.

POSIÇÃO DE ANDHRA PRADESH E ACIMA SOBRE A REGRA DAS DUAS CRIANÇAS

O apelo de Rajoria veio depois que a Assembleia de Andhra Pradesh, em novembro do ano passado, aprovou projetos de lei para alterar o Panchayat Raj estadual e as leis municipais, removendo efetivamente a política de três décadas que desqualificava pessoas com mais de dois filhos para participarem nas eleições locais.

A regra dos dois filhos, introduzida em 1994 pelo governo do então ministro-chefe N. Chandrababu Naidu, visava controlar o crescimento populacional. Proibiu candidatos com mais de dois filhos de disputar eleições para Gram Panchayats, Mandal Praja Parishads e Zilla Parishads.

Naidu, que recentemente enfatizou a necessidade de aumentar a população, citou a queda das taxas de fertilidade em Andhra Pradesh, que caíram para 1,6, bem abaixo da média nacional de 2,1.

Ele manifestou preocupação com as implicações deste declínio e alertou que, se a tendência continuar, Andhra Pradesh poderá enfrentar um grave problema de envelhecimento até 2047.

Curiosamente, o apelo de Naidu, cujo partido, o TDP, é aliado da NDA, surge no momento em que alguns estados, como Uttar Pradesh, propuseram a introdução de uma lei de controlo populacional que penalizaria aqueles que têm mais de dois filhos.

A Índia ultrapassou a China como a nação mais populosa do mundo em 2023 e deverá continuar a ser o país mais populoso do mundo ao longo do século XXI, com uma população a atingir o pico de cerca de 1,7 mil milhões no início da década de 2060, de acordo com o relatório World Population Prospects 2024, publicado. pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (DESA).