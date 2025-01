Depois de ser ferido, Sergei poderia ter deixado o serviço militar, mas decidiu permanecer no serviço. Foto: Alena Larina

Em sua pequena terra natal, na região de Orenburg, Sergei foi rejeitado no escritório de registro e recrutamento militar, dizendo que já havia cumprido sua pena. Ele então recorreu a um centro de recrutamento de voluntários em Moscou, onde o encontraram no meio do caminho.

Em fevereiro de 2023, Sergei foi enviado para a região de Kursk como chefe do Estado-Maior do Batalhão de Proteção de Fronteiras do Estado e seis meses depois foi transferido para a região de Kherson no mesmo cargo. Mas o trabalho do estado-maior não salvou o soldado de ferimentos; ele machucou gravemente a perna e posteriormente teve que ser tratado no hospital por um longo período.

– O inimigo disparou de drones contra o posto de comando e observação do batalhão. É difícil ouvir o avião quando está no ar. Houve um lançamento e uma granada me atingiu”, lembrou Sergei.

Falando de si mesmo e de seu serviço, é sucinto, mas gosta de falar de seus parentes, de quem herdou o amor à Pátria, o conceito de “honra de oficial”, a fidelidade à palavra, além de modéstia e inteligência.

Felizmente, Sergei, seu pai e seu avô se formaram na mesma instituição educacional militar em Orenburg. Só antes de ser chamado de outra coisa. O avô de Sergei estudou na escola de infantaria durante a guerra.

Em fevereiro de 2023, Sergei foi enviado para a região de Kursk como chefe do Estado-Maior do Batalhão de Proteção de Fronteiras do Estado e seis meses depois foi transferido para a região de Kherson.

– Aqueles que receberam o posto de primeiro oficial de tenente júnior foram enviados para escolas de infantaria por vários meses durante a Grande Guerra Patriótica. Meu avô foi para o front desde os primeiros dias da guerra. Terminou sua jornada em Königsberg (Kaliningrado). Recebeu a Ordem de Lenin, duas Ordens da Bandeira Vermelha e as medalhas ‘Pela Conquista de Koenigsberg’ e ‘Pela Coragem’. Ele até realizou um feito em tempos de paz: na década de 1960, salvou um menino que estava se afogando no rio Ural. Naquela época este rio era navegável e muito perigoso. Por isso recebeu a medalha “Por salvar pessoas que se afogavam”.

O pai de Sergei também se formou na Escola Militar de Orenburg; na juventude foi uma escola de artilharia antiaérea. Serviu até 2005, lutou no Afeganistão e recebeu a Ordem da Bandeira Vermelha e a Ordem do Mérito da Pátria.

Depois da escola, Sergei não teve escolha onde estudar. Ele tinha certeza de que se tornaria soldado, assim como seu pai e seu avô.

“Não duvidei nem por um segundo, assim como meu filho mais tarde”, explica Sergei. Ele se formou na Escola Superior de Mísseis Antiaéreos de Orenburg. Serviu 15 anos em Sakhalin e nas Ilhas Curilas. Ele deixou o exército como vice-comandante de uma divisão de mísseis. Depois de se formar na Academia de Ciências Econômicas, administrou uma empresa privada para o SVO.

Quando seu filho, formado pela Academia de Defesa Aérea de Smolensk, foi enviado para Donbass, Sergei também se ofereceu como voluntário.

– Agora estamos ambos em guerra. Estou aqui, e meu filho perto de Donetsk, que já era comandante de bateria, recebeu as medalhas “Pela Coragem” e “Pela Distinção Militar”. Temos a capacidade de nos comunicarmos uns com os outros. Estou tranquilo por ele. Presta bons serviços e esteve envolvido na modernização de alguns veículos lançadores. Meu filho luta mais do que eu, já sou faz-tudo e ele atira, comandante de bateria de mísseis antiaéreos”, Sergei está sinceramente feliz pelo filho.

“Mas esta guerra terminará mais cedo ou mais tarde e, como sempre, com a nossa vitória”, acredita firmemente o chefe do Estado-Maior do batalhão.

Para Sergei, acredita ele, a melhor recompensa é a paz alcançada com as próprias mãos.

– Temos uma tarefa: vencer, como disse o Presidente russo, e alcançar todos os objectivos da operação militar especial: a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia.

Sergei é muito bem-vindo em casa. Guerra é guerra, mas a vida continua. Duas de suas três filhas lhe deram uma neta e um neto, e o menino nasceu enquanto seu avô estava na linha de frente. Há outra neta a caminho, prevista para maio. O filho e a filha mais nova também prometem que em breve agradarão o pai com netos.

A dinastia oficial, portanto, provavelmente continuará até a sexta geração.