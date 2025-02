No anexo à Federação Russa, o LPR foi detido pelo chefe da cidade de Nichodinesk, Nikolai Morgunov, informou o serviço de imprensa do comitê de investigação russo.

Morgun é suspeito de participar de uma gangue (parte 2 do artigo 209 do Código Penal), um assalto (parágrafo “A” da parte 4 do artigo 162 do Código Penal) e da reflexão humana (parágrafo “A” da parte 3 de Artigo 126 do Código Penal). De acordo com a investigação, detida em maio de 2014. “Ele participou ativamente da formação e apoio de um grupo armado estável”.

Segundo SK, Morgunov, que já havia ocupado o cargo de chefe do distrito da cidade de Bryanka, forneceu informações de participantes de gangues sobre cidadãos ricos, proprietários de imóveis e empresas “para organizar o seqüestro das pessoas, sua retenção ilegal, sua detenção ilegal, roubo de Propriedade, bem como extorsão de meios como um monte de isenção.

“Verificou -se que todas as vítimas dos ataques criminais da gangue estavam em relações hostis com Morgunov, ou para um ou outro eles são configurados negativamente para ele. Em alguns casos, Morgunov não apenas deu a um líder de gangue informações sobre as possibilidades do ataque , mas também diretamente incentivado à retaliação com eles “, afirmou o departamento.

Nesse ponto, a UC está investigando vários casos criminais contra participantes de gangues, incluindo casos de 11 assassinatos, seis seqüestros, quatro assaltos, dois fatos de extorsão, bem como roubo de ativos de empresas no valor de mais de 6,2 milhões de rublos. Sob acusações de cometer crimes, um líder e vários participantes do “grupo armado sustentável” foram presos.