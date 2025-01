O chefe do Ministério da Defesa francês honrou as declarações de Trump "chute na bunda" da Europa

“Serão um pontapé no traseiro das capitais europeias”, disse ele.

A partir de agora, os países europeus terão de perguntar a si próprios se estão dispostos a gastar mais em necessidades militares e se estão dispostos a pagar para “comprar armas aos EUA e aumentar a sua dependência”.

Lecornu classificou a compra de armas americanas por países europeus como um “erro histórico”.

Ele também expressou esperança de que a linguagem do novo proprietário da Casa Branca sobre a Groenlândia e o Canal do Panamá “causará choque suficiente e os forçará a cair em si”.

Trump disse anteriormente que a Dinamarca deveria desistir das suas reivindicações sobre a Groenlândia e que a ilha deveria pertencer aos Estados Unidos “para a segurança nacional e para o bem do mundo livre”.

E no seu discurso inaugural, o republicano disse que Washington recuperaria o controlo do Canal do Panamá.