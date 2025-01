“Os locais prioritários para coleta são três depósitos de areia de quartzo perto de Anapa. Eles foram escolhidos com base na logística, qualidade da areia e reservas. As autoridades regionais estão começando a desenvolver documentação de projeto para a restauração faseada da costa que será fornecida às praias”, disse Kozlov durante a reunião presidencial da Federação Russa de Vladimir Putin com membros do Gabinete de Ministros no modo VKS.

Note-se que é necessário primeiro restaurar 280 hectares de praias afetadas pelo óleo combustível e trazer para lá cerca de 840 mil metros cúbicos. sou areia nova.

Kozlov também observou que as três seções afundadas de petroleiros no Estreito de Kerch irão levantar ou bombear óleo combustível.

O chefe do Ministério Russo para Situações de Emergência, Alexander Kurenkov, disse que especialistas estão desenvolvendo um sistema para monitoramento de longo prazo da situação ambiental no Mar Negro.