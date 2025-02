O chefe do NTK Seeman convocou pela polícia de EROde

A polícia de Tamil Nadu, emergida, emitiu uma convocação ao coordenador -chefe de Naam Tamilar Katchi (NTK) é o Seeman, pedindo que ele pareça interrogar em 20 de fevereiro em relação a um comentário controverso que fez durante sua campanha.

O comentário, no qual Seeman supostamente disse que “ele jogaria uma bomba” em retaliação se os apoiadores de Periyar jogassem cebolas, o levaram a um caso policial contra ele.

A citação foi entregue à residência de Seeman em Chennai na segunda -feira. Em resposta, o líder nacionalista Tamil disse que o governo da DMK estava tentando cansá -lo mentalmente apresentando vários casos policiais contra ele em vários lugares. “Eu já enfrentei esses casos antes e não ficarei preso”, disse Seeman a repórteres.

O caso da polícia foi registrado pela polícia de Karungalpalayam (Erode) após o discurso eleitoral de Seeman durante a eleição parcial da Assembléia do Leste do Leste em 5 de fevereiro. Seeman, que se opôs à ideologia dravídica defendida por Periyar, alegou que o governo o estava apontando devido à pressão de sua posição nacionalista tâmil. “Eles dizem que Periyar foi difamado, mas conversamos com base no que ele havia dito”, acrescentou.

Seu candidato ao NTK, MK Seethalakshmi, disse que 15,59 % dos votos no DMK VC Chandhirakumar venceram com 74,7 %.