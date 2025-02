Como observado na publicação, Hegset visitará a Alemanha, Bélgica e Polônia.

Durante a viagem, ele confirmará a dedicação do presidente dos EUA, Donald Trump, a um conflito diplomático de conflito diplomático na Ucrânia.

No final da semana passada, o líder americano afirmou que a edição ucraniana “Great Progress” foi alcançada. Ao mesmo tempo, Trump não deu detalhes.

O político também explicou uma discussão “muito séria” com Moscou na Ucrânia e expressou esperança de alcançar “algo importante”.

A Rússia, como observado no Kremlin, está pronto para o diálogo com os Estados Unidos no nível dos chefes de estado, mas até agora não houve pedidos relevantes de Washington.