O chefe do RSS, Mohan Bhagwat, pergunta à unidade hindu, diz que é a “sociedade responsável” da Índia

O chefe do RSS, Mohan Bhagwat, enfatizou no domingo a importância de se juntar à sociedade hindu, qualificá -la da comunidade “responsável” do país e afirmar que considera que a unidade é uma encarnação da diversidade.

Indo a um programa RSS em Sai Ground em Bardhaman, ele disse: “As pessoas costumam perguntar por que nos concentramos apenas na sociedade hindu, e minha resposta é que a sociedade responsável do país é a sociedade hindu”.

“Hoje não é um evento especial. Aqueles que não conhecem o Sangh costumam perguntar o que você quer. Se eu tivesse que responder, diria que o Sangh procura organizar a sociedade hindu porque é a sociedade responsável do país”, Bhagwat disse.

Ele também enfatizou a importância de aceitar a diversidade do mundo.

“Bharatvarsha não é apenas uma entidade geográfica; seu tamanho pode ser expandido ou reduzido ao longo do tempo. É chamado de Bharatvarsha quando incorpora uma natureza única. Sua própria natureza separa os países “, disse ele.

“Naturalmente, aqueles que permaneceram queriam que a essência de Bharat durasse. E o que é essa essência? É muito maior que 15 de agosto de 1947. É a sociedade hindu, que floresce adotando a diversidade do mundo. Essa natureza aceita e Avançar com o mundo.

Ele enfatizou que a base da sociedade hindu se baseia em sua capacidade de adotar a diversidade, um princípio encapsulado na frase sânscrita ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ (o mundo é uma família).

“Dizemos ‘unidade na diversidade’, mas a sociedade hindu entende que a própria diversidade é a unidade”, acrescentou o chefe do RSS.

“O que Sangh quer fazer? Se essa pergunta tiver que ser respondida em uma oração, então Sangh deseja.

Bhagwat disse na Índia que ninguém lembra aos imperadores e marajas, mas lembra um rei que foi exilado por 14 anos para cumprir a promessa de seu pai, uma aparente referência a Lord Ram e à pessoa que colocou as sandálias de seu irmão no trono e que entregou o reino em seu retorno.

“Essas características definem a Índia. Aqueles que seguem esses valores são hindus e mantêm a diversidade de todo o país unido”, explicou.

Reiterando a necessidade de unidade hindu, Bhagwat disse que, mesmo nos bons tempos, surgem desafios.

“A natureza do problema é irrelevante; o que importa é como estamos preparados para enfrentá -los”, acrescentou.

A manifestação foi realizada depois que o Tribunal Superior de Calcuta a aprovou depois que a polícia de Bengala rejeitou inicialmente a permissão.

Falando sobre invasões históricas que datam de Alexander, Bhagwat disse que “um punhado de bárbaros, que não eram superiores em virtude, governou a Índia”, atribuindo -a à traição interna na sociedade.

O chefe do RSS enfatizou que a participação social é necessária para mudar o destino de uma nação.

Ele enfatizou que a Índia não foi criada pelos britânicos e argumentou que a noção de que a Índia foi interrompida foi incutida nas pessoas por eles.

Ele comentou: “Até Mahatma Gandhi havia dito uma vez que foram os britânicos quem tentou nessa idéia de unidade na diversidade.

Enquanto o Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) marca um século desde a sua criação em 1925, Bhagwat foi a uma reunião, refletindo sobre a viagem e o objetivo da organização.

“Sangh é uma grande organização distribuída em todo o país, com aproximadamente 70.000 shakhas”, disse Bhagwat, reconhecendo a larga escala do RSS.

“Somos chamados de maior organização do mundo. Mas por que queremos crescer? Não para o nosso próprio bem. Mesmo que nosso nome não esteja lá, isso não importa, mas se a sociedade estiver unida, isso ajudará o país e o mundo.”

Ele reiterou que a missão central do RSS é unir pessoas.

“A única tarefa para o RSS é unir a sociedade”, disse ele, pedindo às pessoas que interajam com a primeira organização.

“Meu apelo é entender Sangh, entrar em seu dobro. Não há taxa para isso. Nenhum membro é necessário. Ele pode vir aqui à sua vontade e sair se não quiser”, disse ele.

Bhagwat reconheceu que entender o RSS leva tempo, pois seu único objetivo é unir todo o “samaj hindu” (sociedade hindu) para desenvolver “atmiyata”, um vínculo emocional próximo.

Ele incentivou as pessoas a interagir diretamente com a organização, em vez de formar opiniões à distância.

“Erros e mal -entendidos se desenvolvem quando as pessoas tentam entender a organização à distância. Eles veem contato próximo com o Sangh, veem por si só”, disse ele.

Postado por: Nakul Ahuja Postado em: 17 de fevereiro de 2025

