O chefe do Tamil Nadu BJP, Annamalai, diz que o Center anunciará boas notícias sobre o projeto de tungstênio de Madurai – Tamil Nadu News

O chefe do Tamil Nadu BJP, K Annamalai, sugeriu na quinta-feira uma decisão favorável do Centro em relação ao polêmico projeto de mineração de tungstênio de 4.000 acres na região de Melur, em Madurai. Falando aos repórteres em Nova Delhi, Annamalai descreveu o desenvolvimento planejado como “boas notícias” para o povo de Tamil Nadu.

Depois de liderar uma delegação de líderes de aldeias locais para se encontrar com o Ministro do Carvão e das Minas da União, G Kishan Reddy, Annamalai destacou a intensa oposição ao projecto. Os residentes locais, especialmente das aldeias perto de Melur, têm manifestado os seus protestos desde que a Hindustan Zinc Limited ganhou o concurso para o bloco de tungsténio em Novembro do ano passado. Os líderes do BJP informaram rapidamente o Ministro da União, levando à suspensão do projeto.

Na quarta-feira, a delegação agradeceu a Reddy por ter interrompido o projecto e reiterou a sua posição de que “não era absolutamente necessário”. De acordo com Annamalai, os aldeões transmitiram a sua crença de que “o primeiro-ministro Narendra Modi sempre foi pró-agricultor e protetor de Tamil Nadu”.

“Uma boa notícia para o povo de Tamil Nadu, especialmente perto de Melur, o bloco de tungstênio Nayakkarpatti-Vellalaptti será anunciado oficialmente amanhã”, disse Annamalai, acrescentando que Reddy consultaria o primeiro-ministro sobre o assunto. “Amanhã teremos notícias muito, muito felizes”, sublinhou, salientando que o ministro da União deu garantias à delegação visitante.

“Mantemos a nossa palavra de que não haverá mineração. Um anúncio oficial será feito amanhã”, acrescentou Annamalai.

Em Dezembro, a Assembleia de Tamil Nadu aprovou uma resolução instando o Centro a cancelar os direitos mineiros concedidos à Hindustan Zinc Limited. O projecto tem enfrentado forte resistência por parte dos habitantes locais preocupados com o seu impacto ambiental e social em regiões como Kavattayampatty, Etti Mangalam, A Vellalapatti, Arittapatti, Kidaripatty e Narasingampatty.

Entre eles, Arittapatti, Património da Biodiversidade, é particularmente importante pelos seus monumentos arqueológicos, incluindo antigos templos em cavernas, símbolos Jain, escritas Tamil Brahmi e leitos de pedra Pancha Pandavar. Estaline advertiu que as actividades mineiras nesta área causariam danos irreparáveis ​​a estes locais patrimoniais.

Annamalai também levantou questões sobre a forma como o governo estadual está lidando com a questão. Ele afirmou que, embora o Serviço Geológico da Índia (GSI) tenha sinalizado o projecto num relatório de 2021, a resposta do governo de Tamil Nadu, embora mencionasse um hotspot de biodiversidade na região, não incluía um pedido formal para interromper o projecto.