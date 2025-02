Louis Dejy, diretor geral dos Estados Unidos, anunciou sua decisão de renunciar após quase cinco anos à frente do serviço postal. Seu mandato foi marcado pela pandemia de coronavírus, um aumento de bilhetes eleitorais por correio e esforços para conter as perdas financeiras por custos e cortes de serviços.

Renúncia e transição Em uma carta em 17 de fevereiro, Dejy solicitou formalmente o Conselho de Governadores do USPS que inicia a busca por seu sucessor. Ele prometeu ajudar na transição para garantir uma interrupção mínima para o Serviço Postal e o povo americano.

Desafios ao assumir a posição Litay assumiu a posição no verão de 2020 durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump. Ex -proprietário de um negócio de logística e doadores republicanos, ele foi o primeiro administrador geral dos correios em quase duas décadas que não era um funcionário postal da corrida. Após a chegada, o USPS estava em agitação financeira, enfrentando décadas de perdas operacionais e ineficiências.

Reformas operacionais e financeiras Sob a liderança de Dejy, o serviço postal embarcou em uma importante transformação. As principais iniciativas incluem:

O desenvolvimento de um plano de 10 anos para modernizar as operações e estabilizar as finanças.

Implementação de medidas de redução de custos, incluindo horas extras e entregas de caminhões adicionais reduzidos.

Investimentos na atualização das instalações de envelhecimento postal.

Introdução de novos produtos de transporte de pacotes para aumentar o crescimento da renda.

Os esforços para tornar a entrega de email mais eficiente através das consolidações do Centro de Processamento de Correio.

Controvérsias e críticas O mandato de Lelo não estava isento de controvérsia. Suas medidas de redução de custos levaram a atrasos no correio, o que causou críticas aos legisladores, particularmente aqueles preocupados com o impacto na entrega do correio rural. Um juiz federal limitou uma de suas práticas de redução de custos antes das eleições presidenciais de 2020, decidindo que ele contribuiu para os atrasos na entrega.

Além disso, os críticos argumentaram que a consolidação dos centros de processamento de email poderia prejudicar a qualidade do serviço. No entanto, DeJ e defendeu a estratégia, afirmando que essas mudanças eram necessárias para a viabilidade a longo prazo do serviço postal.

Litay supervisionou o serviço postal durante duas eleições presidenciais que tiveram aumentos significativos na votação por correio. Suas políticas e medidas de redução de custos causaram preocupações sobre a entrega oportuna dos ingressos, principalmente em 2020.

Plano de entrega para a América Para resolver problemas financeiros longos, Dejy defendeu o plano “Entrega para os Estados Unidos”, que teve como objetivo garantir a auto -suficiência financeira e o serviço aprimorado. Os principais componentes do plano incluem:

Reduções de custos: reduza os custos de transporte em US $ 2 bilhões anualmente e os custos de processamento por correio em US $ 1,5 bilhão anualmente.

Crescimento da renda: destinado a um aumento de US $ 5 bilhões em renda.

Ajustes da força de trabalho: Implementação de reduções da força de trabalho incentivadas a otimizar a eficiência.

Investimentos de infraestrutura: exibir novos veículos, modernizar a rede aérea e de terra e reabilitar instalações descuidadas.

Serviços aprimorados: Introdução de produtos de remessa de pacotes e otimização de processos de fluxo de email.

