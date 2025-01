O chefe dos direitos da ONU lança um apelo de US $ 500 milhões até 2025, dizendo que ele mora em jogo em jogo

O chefe de direitos humanos da ONU, lançou um apelo de US $ 500 milhões até 2025 na quinta -feira, alertando que o sub -financiamento poderia deixar inúmeras pessoas vulneráveis ​​a Abuso e Violações.

Vá para delegados em Genebra, Volker Turk Ele descreveu o trabalho crítico de seu escritório durante o ano passado e a necessidade urgente de apoio contínuo.

O Escritório de Direitos Humanos documentou 15.000 violações dos direitos humanos em todo o mundo, ajudou a garantir a liberação de mais de 3.100 pessoas detidas arbitrariamente, forneceu apoio a mais de 10.000 sobreviventes de formas contemporâneas de escravidão e mais de 49.000 sobreviventes de tortura e suas famílias, disse Turk.

Ele acrescentou que as missões de monitoramento, os esforços legais de defesa e reforma cobriram crise de Síria e Laço Para o Sudão, Ucrânia e Haiti.

Ele destacou sua recente visita à Síria e ao Líbano, marcando a primeira visita de um chefe de direitos humanos da ONU para Damasco. Ele enfatizou que os direitos humanos devem estar no centro da transição da Síria, bem como esforços globais para lidar com conflitos, aprofundar as desigualdades e o impacto das mudanças climáticas.

O chefe de direitos também alertou sobre os riscos crescentes na esfera digital, prometendo promover as mais fortes salvaguardas dos direitos humanos nas redes sociais e na IA.

Ele pediu sistemas aprimorados de guerra precoce para prevenir atrocidades antes que eles se intensificem.

– Sub -financiamento grave

Apesar desses esforços, o trabalho de direitos humanos da ONU ainda é muito subterrâneo, disse Turk, e observou que o escritório recebeu apenas US $ 269 milhões de US $ 500 milhões em contribuições voluntárias no ano passado, 4% a menos que em 2023.

Ele instou os governos, o setor privado e outras partes interessadas a dar um passo à frente, alertando que “vidas estão em jogo se não investirmos em direitos humanos”.

“Estou muito preocupado que, se não atingirmos nosso objetivo de financiamento em 2025, deixaremos as pessoas em todos os países que mencionei, e muitos mais lutarão e falharão sem esse apoio, as pessoas que de outra forma serão livres podem permanecer em prisão “, disse ele. “Os governos podem continuar com políticas obsoletas e discriminatórias, da educação ao emprego, acomodação e saúde”.

Ele concluiu com um apelo: “Neste mundo dividido e polarizado, os direitos humanos assumem uma importância ainda maior e devem ser uma das principais prioridades do mundo. E essa prioridade também deve se refletir no financiamento de seus próprios méritos”.

“Também sabemos quantos direitos humanos são importantes para paz e segurança, para o desenvolvimento sustentável e para ação humanitária”, afirmou.