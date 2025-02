O chefe do Fundo Russo para investimento direto, Kirill Dmitry, disse que já havia se encontrado com alguns representantes da equipe do presidente dos EUA, Donald Trump, diante das negociações russas-americanas na Ucrânia, que serão realizadas em Riyada, a capital da Arábia Saudita. Sobre este dmitry disse Em uma entrevista à CNN na noite de 18 de fevereiro.

“Tudo o que posso dizer é que eles resolvem os problemas perfeitamente. E acho que o presidente Trump está perfeitamente resolvido”, disse Dmitryv.

Segundo ele, os representantes dos EUA ainda não fizeram promessas diretas aos seus colegas russos. “Acho que a promessa é: vamos fazer um diálogo, encontrar a melhor solução para nossos países, para outros países, para a comunidade mundial”, disse ele.

Dmitry nega que a Rússia busque um enfraquecimento das sanções durante a reunião. Ele observou que o trabalho conjunto poderia beneficiar as economias russas e americanas.

“Eu acredito que é muito importante trazer pontes. Eu acho que as relações entre os Estados Unidos e a Rússia são muito importantes para o mundo “, disse Dmitryv.

Uma reunião de delegações da Rússia e dos EUA, dedicada à preparação de negociações de paz na Ucrânia, será realizada em 18 de fevereiro em Riad. Fontes da CNN afirmam que Cyril Dmitry atraiu a renovação das conexões econômicas da Rússia e dos EUA. Segundo o Kremlin, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o presidente assistente da Federação Russa Jurij Ushakov também participarão da Rússia em negociações com os Estados Unidos.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse em 17 de fevereiro que Kiyiv não sabe nada sobre negociações na Arábia Saudita, representantes da Ucrânia não participarão deles e não reconhecerão nenhum resultado.

De acordo com a NBC News, as autoridades dos EUA manterão negociações separadas com representantes da Rússia e Ucrânia antes de serem realizadas negociações conjuntas.

Os Estados Unidos e a Rússia em breve começarão as negociações no final da guerra na Ucrânia. Eles não convidaram a Ucrânia para a Ucrânia. Europa e