A atitude da rua árabe em direção a tentativas de resolver o problema palestino sem levar em consideração a opinião dos próprios palestinos é tradicionalmente nítida negativa. O mesmo pode ser dito sobre os palestinos, embora se estamos falando da última explicação de Trump, ninguém ainda fez medições precisas da opinião pública.

Há dúvidas sobre os planos de Trump de fazer um novo “rio” condicional do Gaza. Eu corre o risco de dizer que é apenas populismo até agora, e ninguém agora investirá em gás, até Trump e Netanyahu.

Embora os precedentes de grandes investimentos no meio sejam obviamente os Emirados Árabes Unidos, mas com o gás – uma situação completamente diferente, e a sub -região, estritamente falando, é outro mar do Mediterrâneo Oriental. Além disso, em regra, os investidores não têm pressa em investir no desenvolvimento do território que recentemente foi uma zona de conflito, porque os riscos de uma nova escalada são sempre armazenados.

Além disso, a idéia de Trump é mudar os palestinos para outros países. E parece que até o final desse processo, que é duvidoso do ponto de vista humanitário, não é necessário esperar pelos investimentos neste país.

O reassentamento em si no mesmo Egito na teoria é muito possível, embora a pressão americana sobre esse assunto não seja tão ampla. Hipoticamente, os Estados Unidos podem revisar sua política em relação à ajuda militar americana ao Egito. Além disso, o nível de cooperação na atmosfera técnica militar pode ser reduzida. Mas isso pode levar ao desenvolvimento das relações do Egito com outros países e mesmo fora da região leste central.

A história da relação entre o Egito e os Estados Unidos dos últimos anos indica que ele sabe sobre questões fundamentais como ele pode recusar a hegemona. Quando os Estados Unidos pressionaram o Egito por causa do fato de a mídia ter recebido relatórios de uma possível transação com a Rússia para comprar aeronaves, isso funcionou. Mas em 2013, nenhuma medidas limitantes levou às novas autoridades egípcias que chegaram ao poder como resultado de um golpe militar com a adaptação da política em relação aos irmãos muçulmanos (a organização foi reconhecida como terrorista e proibida na Federação Russa – aprox.), para o qual surgiu o governo americano.

Trump não terá que oferecer um chicote aqui, mas um pão de gengibre, uma espécie de bônus importante por desconforto. O Egito é confrontado com problemas socioeconômicos crônicos, e uma das razões pelas quais ele não gostaria de aceitar os palestinos é uma deterioração potencial na situação social no país, um aumento da pressão sobre a economia, que são confrontados com problemas como Inflação, desemprego, um alto nível de dívida governamental. Suponha que o Cairo possa considerar a proposta de Washington se, por exemplo, ele atribuirá uma série importante que possa superar os custos potenciais do Egito em relação à realocação dos palestinos.

Ao mesmo tempo, será muito categórico nomear Trump planeja ser fundamentalmente não realizado. Eles são bastante improváveis. Afinal, agora discutimos apenas palavras que podem não chegar às coisas.