O cientista político Voitolovskaya previu os primeiros passos de Trump como presidente

As primeiras coisas que preocupam o próprio Trump são a economia e a energia. Primeiro, serão tomadas medidas para proteger o trabalhador americano, reduzir a inflação e estabilizar a crescente dívida nacional. Em termos de detalhes, Trump mencionou a redução dos custos de energia em 50% para os americanos e o afastamento das políticas Biden-Harris sobre energia verde e veículos eléctricos. Mas quando falamos de cada um desses pontos, devemos entender que ele não pode simplesmente vir e por seu decreto abolir todas as normas existentes.

Não é assim que funciona. Existem depósitos investigados com uma taxa de produção clara. Não importa o quanto Trump queira “destruir” as economias dos países da OPEP ou os preços mundiais do petróleo, ele não pode extrair destes campos mais do que é fisicamente possível. Isto não é produção de tijolos! O mesmo se aplica aos preços da eletricidade e à energia verde. É claro que existem certas barreiras que o presidente americano pode remover por decreto. Estes são principalmente os mesmos decretos presidenciais do anterior chefe da Casa Branca, nomeadamente Biden. Mas qualquer coisa que exija aprovação do Congresso é um processo bastante demorado, acordo e votação em ambas as casas do Congresso.

Por outro lado, ele já conta com seu primeiro êxito processual. Estamos falando de um projeto de lei que deportaria dos Estados Unidos imigrantes ilegais com antecedentes criminais. A Câmara dos Representantes aprovou e o Senado provavelmente seguirá o exemplo. Esta lei será a lei emblemática de Trump e provavelmente entrará em vigor a tempo da sua tomada de posse, para ser uma bela ilustração das suas promessas de campanha. Há expectativas de que Trump feche a fronteira assim que chegar ao poder. Em particular, a sua parte sudoeste, porque por ela passará a próxima caravana de migrantes, que partiu em outubro e deverá chegar aos Estados Unidos dentro de alguns dias.

Trump deportará imigrantes ilegais – principalmente, repito, isto aplica-se a pessoas com um passado criminoso. E não precisa ser algo sério. Isto aplica-se mesmo àqueles que, por exemplo, roubaram um pão de uma loja enquanto eram migrantes famintos. Muito provavelmente, isso afetará mais o Texas e a Califórnia. Estes dois estados contêm o número máximo de migrantes, cerca de cinco milhões cada.

Tudo isso não é tão fácil de implementar fisicamente, e não do ponto de vista de declarações em voz alta. Por exemplo, existem cidades-santuário como Chicago ou Nova Iorque que fundamentalmente não cooperam com as autoridades federais na extradição de imigrantes ilegais e refugiados. Então, é claro, um grande número de pessoas que tentarão ser deportadas irão a tribunal – isto é os Estados Unidos… Os tribunais já estão inundados com casos de imigração. Tudo está previsto até 2029. Nesse sentido, você pode imaginar que enxurrada de novas declarações virá? A questão é: para onde serão deportados? Nem todos os países que rodeiam os Estados Unidos estão dispostos a aceitar um tal número de migrantes, especialmente aqueles com um passado criminoso.

Trump perdoará os seus apoiantes que participaram na tomada do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Isso está causando, digamos, uma reação bastante agressiva entre muitos americanos. Cerca de metade deles, independentemente da forma como votaram, acredita que esta ainda foi uma tentativa de tomada do poder e que, se as circunstâncias não tivessem mudado, Trump deveria ter sido responsabilizado.

Quanto às declarações do próprio Trump e de representantes da equipa sobre a crise ucraniana e o horizonte para a sua conclusão em seis meses, o período mencionado, embora mais próximo da realidade do que as 24 horas anteriormente anunciadas, ainda parece optimista. Este é um processo muito longo. E parece que é melhor não discutir esse assunto agora, para não incomodar as pessoas que trabalham nele.