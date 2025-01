O cinegrafista freelancer da Anadolu, Saed Abu Nabhan, é morto pelo exército israelense

Saed Abu NabhanUm cinegrafista freelancer da Anadolu em Gaza foi morto em um ataque de rifle de longo alcance pelo exército israelense na sexta-feira. Abu Nabhan, 25 anos, tinha esposa e um filho.

No incidente fatal, o exército israelita cercou primeiro uma área do campo de refugiados de Al-Jadeed, localizado na região de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, onde se encontravam muitos jornalistas, antes de atacar aqueles que se encontravam na área.

Imagens do local mostram um indivíduo ferido sendo retirado de uma casa em uma maca com a ajuda de trabalhadores humanitários.

Perto dali, Abu Nabhan é visto tentando fugir enquanto cobre o incidente com sua equipe. Nesse momento, ele é alvo do que parece ser um tiro de rifle de longo alcance.

Então Abu Nabhan cai no chão e permanece imóvel. As pessoas próximas lutam com medo para se aproximar dele devido à ameaça de serem alvo de balas israelenses.

A agência de notícias oficial palestina Wafa informou sobre o ataque e confirmou que Abu Nabhan foi morto.

Separadamente, pelo menos uma pessoa foi dada como morta, e os mortos e feridos foram levados para o Hospital Baptista Al-Ahli, na sequência de um ataque aéreo israelita a uma casa no bairro de Shuja’iyya, em Gaza.

A morte de Abu Nabhan elevou para 203 o número total de jornalistas palestinos mortos em ataques israelenses na Faixa de Gaza desde 7 de outubro de 2023. Os relatórios também indicam que 399 jornalistas ficaram feridos e outros 43 foram capturados.

Os militares israelitas continuaram uma guerra genocida em Gaza que matou mais de 46.000 pessoas, a maioria mulheres e crianças, desde o ataque do Hamas em 7 de Outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que apelava a um cessar-fogo imediato.

Em Novembro, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e para o antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra mortal em Gaza.