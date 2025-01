O cinturão do Campeonato Europeu da IBA será disputado em torneio de boxe em Moscou

O vencedor deste confronto poderá ficar entre os 15 primeiros do ranking da organização.

Na luta principal do show, o detentor do cinturão dos pesos ponte da WBA, o russo Muslim Gadzhimagomedov, enfrentará o boxeador sul-africano Thabiso Mchunu, conhecido por suas lutas com Denis Lebedev, Evgeny Tishchenko e Alexander Usik.

No co-evento principal da noite de boxe, Artem Suslenkov enfrentará o belga Jack Mulovayi em uma luta de 10 rounds pelo título vago dos pesos pesados ​​​​da IBF Europa.

O torneio IBA Night of Champions, organizado pela Associação Internacional de Boxe com o apoio da Federação Russa de Boxe, será transmitido ao vivo pelo canal Match TV.