Ele expôs o seu pedido numa carta de felicitações a Trump pela sua aceitação da presidência, publicada na sua página do Facebook (proibida na Rússia, propriedade da empresa Meta, reconhecida como extremista na Federação Russa – aprox. “RG”).

O ex-primaz espera que durante o atual mandato presidencial do chefe da Casa Branca “a cooperação estratégica entre os Estados Unidos e a Ucrânia continue, que os direitos dos crentes da Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Kiev à liberdade de consciência sejam ser garantido.” protegido”, e o cismático UOC-KP, que outrora liderou, “retomará o registo legal junto das autoridades estatais da Ucrânia e mais uma vez poderá viver livremente e cumprir a sua missão de resgate”.

Não esqueçamos que em 2018, em Kiev, após a criação da OCU, à qual foi concedida “autocefalia” por Constantinopla, o Metropolita Epifânio tornou-se o seu chefe e Filaret tornou-se o patriarca honorário da OCU.

Mas não tendo recebido o papel que esperava na OCU, Filaret começou a criticar tanto os tomos da autocefalia quanto as atividades de Epifânio, e também anunciou a restauração da UOC-KP. O sínodo da OCU privou-o do direito de governar a diocese de Kiev, e o Ministério da Justiça da Ucrânia anunciou a liquidação da UOC-KP. Filaret acusou a liderança da OCU de conspirar com autoridades e planejar destruir o Patriarcado de Kiev.

Mais tarde, a pedido da OCU, as contas da UOC-KP foram encerradas, sanções foram impostas a Filaret, ele foi declarado bispo aposentado da OCU e aqueles que o apoiavam foram declarados fora-da-lei e expulsos do cargo.