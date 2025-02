A mãe de Alexei, Navalny Lyudmila, conversou com jornalistas no cemitério de Borisov em Moscou, onde um memorial para o aniversário do assassinato de políticos foi realizado em 16 de fevereiro. Ela agradeceu a todos que não esquecem Alexei. O vídeo de seu discurso foi publicado por Mediazon.

“Estou certo de que um dia a verdade triunfará. O cliente conhece o mundo inteiro, mas queremos reconhecer os artistas – e aqueles que contribuíram para ele e aqueles que o cometeram”, disse Lyudmila Navalny.

Alexey Navalny morreu na colônia de lobo polar na vila de Harpa em um distrito autônomo de Yamalo-Nenets em 16 de fevereiro de 2024. Campeadas -na política, dizem que ele foi morto pelo decreto direto de Vladimir Putin. O Comitê Investigativo da Federação Russa se recusou a lançar um processo criminal para o fato da morte de Navalny. A causa de sua morte no Reino Unido foi chamada de “doença combinada”.

