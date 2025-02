Enquanto Lyudmila Parshin, chefe do Laboratório do Centro Hidrometeorológico russo, disse que Rossiy Gazeta realizou uma diminuição da temperatura devido à invasão de massas de ar do Ártico. Na região metropolitana à noite, as colunas termomia caem para 8 a 14 graus. Na tarde nos próximos dias, a geada é esperada de 3 a 9. Ao mesmo tempo, não haverá queda de neve pesada. Em alguns dias, pequena precipitação em certas áreas.

O resfriamento chegou a São Petersburgo. Lá a temperatura será um ou dois graus sob Moscou. Será mais frio do que em Moscou, no sul do distrito federal central. Em particular nas regiões de Belgorod, Lipetsk, Tambov e Voronezh.

No domingo, nas regiões de Tambov, Voronezh, Novgorod e Kursk, neve pesada. O tempo na Crimeia é desconfortável: há fortes chuvas – chuva, neve molhada, neve. No território de Krasnodar, o vento chega a 23-28 m/s, neve molhado em algumas áreas. À noite, a temperatura cai abaixo de zero, suave nas estradas.

A neve pesada é prevista nos Urais – nas regiões de Sverdlovsk. No sul da Sibéria Oeste – nas regiões de Novosibirsk, Kemerovo, o território Altai e a República de Altai, nevascas e fortes rajadas de vento.

Assim, na República de Altai – até 35 m/s, anormalidades da neve, o gelo forte é previsto. Você não deve esperar lá nos próximos dias de clima confortável.