O co-fundador da Infosys Kris Gopalakrishnan, ex-diretor do IISC Balam e outros 16 casos enfrentam sob o SC-S-S-S-Karnataka News

Houve um caso contra o co-fundador da Infosys Senapathy Kris Gopalakrishnan, ex-diretor do Instituto Indiano de Ciências (IISC) Balam e outros 16 sob a Lei da Prevenção de Atrocidades SC-St na segunda-feira.

O autor, Durgappa, ex -professor do IISC, que pertence à comunidade tribal de Bovi, alegou que ele foi injustamente atacado em um caso de armadilha de mel em 2014, o que levou à sua demissão.

Durgappa, que era membro da Faculdade do Centro de Tecnologia Sustentável do IISC, também disse que enfrentou ameaças de abuso e casteista.

O FIR foi registrado na delegacia de Sadshivnagar em Bengaluru, após instruções e sessões da cidade da cidade 71.

No momento da redação desta história, não havia resposta da Faculdade do IISC ou Gopalakrishnan, que também trabalha como membro do Conselho de Administração do IISC.

Outros indivíduos acusados ​​no caso incluem Govindan Rangerojan, Sridhar Warrier, Sandya Vishwswarai, Hari KVS, Dasappa, Balam P, Mhishi Hemalata, Chattopadyaya K, Pradeep D Sawkar e Manoharan.

