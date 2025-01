O colecionador de Madurai MS Sangeetha refuta a afirmação de Annamalai, diz que não foi forçado a deixar o lugar para os amigos do filho de Udhayanidhi Stalin no evento Jallikattu – Tamil Nadu News

A coletora do distrito de Tamil Nadu, MS Sangeetha, rejeitou as alegações feitas pelo presidente do estado do BJP, K Annamalai, de que ela foi forçada a desocupar seu assento para acomodar amigos do filho do vice-ministro-chefe de Tamil Nadu, Udhayanidhi, Stalin, Inbanithi, durante o evento Alanganallur Jallikattu realizado no distrito de Madurai em janeiro . 16.

Compartilhando um vídeo na plataforma de mídia social X, Annamalai alegou que os líderes do DMK insultaram o Coletor Sangeetha. “Fazer com que um coletor distrital se levante e ceda seu assento por causa dos amigos do filho do vice-ministro-chefe é um abuso de poder pior do que o período mais sombrio do governo DMK entre 2006 e 2011. Por que você está insultando um funcionário do governo? quando havia ministros dispostos a servir a família do Ministro-Chefe? ele questionou.

Respondendo a essas alegações, o coletor Sangeetha negou categoricamente o incidente, chamando-o de notícia falsa espalhada por meio de um vídeo editado. “Isso não tem fundamento. Vocês estavam todos presentes e tudo aconteceu diante de seus olhos. Ninguém me pediu para me levantar e ninguém me pediu para sair do meu lugar. De acordo com o protocolo, quando um ministro se levanta, o coletor distrital também se levanta. Isso é tudo. Sem conhecer os fatos, são publicadas histórias baseadas em imagens. “Não posso continuar respondendo a acusações tão infundadas”, esclareceu.

A declaração do Coletor ocorreu em meio a um impasse político crescente, com o BJP acusando o DMK de abuso de poder e o DMK refutando tais alegações como uma campanha difamatória.